اجتمع الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د.علي بابكر الخميس بمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العميد شرطة معتصم إبراهيم وبحضور مدير شرطة بلدية القضارف عميد شرطة معتصم احمد ومدير الادارة العامة لمباحث التجارة والتموين وشئون المستهلك بالولاية رائد شرطة عثمان الجيلي ومدير مكافحة المخدرات بولاية القضارف رائد مجدد فيصل ومدير فرع المجلس بالولاية د. الحاج علي بابكر بمقر الادارة . وناقش اللقاء التنسيق والتعاون المشترك في مجال الأدوية المخدرة والمؤثرة عقليا . وأكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية السموم د. على بابكر علي أهمية العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بعمل المجلس وصولاً لتكامل الأدوار بين مختلف الجهات لافتا الي الاتفاق علي استعادة التنسيق السابق مع ادارة مكافحة المخدرات في مجال الأدوية المخدرة والمؤثرة عقليآ وادوية العلاج النفسي . ونوه الي الاتفاق علي التعاون المشترك بين مكاتب شرطة مكافحة المخدرات بالولايات و افرع المجلس. لافتا الي اقامة ورشة علمية لمناقشة القوائم والسلائف والوضع الراهن للأدوية المخدرة ونوه الي ضرورة عودة الانشطة السابقة . واشار الي التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتمثيل الخارجي للسودان في المحافل الدولية من خلال رفع التقارير ووضع رؤية موحدة. أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابةالعميد شرطة معتصم إبراهيم استعداد الإدارة التام للعمل المشترك على مجابهة التحديات خصوصاً مع اتساع دائرة المهددات وتأثير الحرب على الإمكانيات المادية والتقنية مؤكدا جاهزيتهم للعمل والتعاون المشترك مع المجلس لمكافحة المخدرات . سونا

كانت هذه تفاصيل خبر القضارف.. أمين عام مجلس الادوية يجتمع بمدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.