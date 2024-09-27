«إلهام الصغيرة كانت مفاجأة ليا».. إلهام شاهين توجه رسالة لأبطال «عنب» بعد عرض الفيلم

شاركت الفنانة إلهام شاهين أبطال فيلم «عنب»، احتفالهم بالعرض الخاص لفيلم عنب، مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لطرحه اليوم بدور العرض السينمائي، في أول ظهور لها بعد حريق لوكيشن فيلمها الجديد «الحب كله» الذي شهدته مدينة الإنتاج الإعلامي مساء الإثنين الماضي.

ونشرت إلهام صورة جمعتها بالفنانة إلهام الصغيرة، ابنته شقيقتها، ومصممة أزياء العمل عبر حسابها الرسمي «فيسبوك»؛ معلقة: «حضرت العرض الخاص للفيلم الكوميدى عنب، ضحكت من قلبى، كل الأبطال دمهم خفيف جدا مبروك لكل صناع الفيلم وكل المشاركين فيه، آيتن وإسلام والليثي ونور وحبيبة قلبى إلهام الصغيرة اللى كانت مفاجأة ليا.. يارب بالتوفيق والنجاح، وأختى الجميلة إيناس ستايليست الفيلم.. برافو حبيبتى، مبروك للمخرج أحمد نور والمنتجة رشا الظنحاني».

وتدور قصة فيلم «عنب» في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، من بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر محمد رضوان، محمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وسيناريو وحوار احمد سالم ويوسف سالم وإنتاج الرشا برودكشن والمنتج المنفذ مصطفى متولي.

المصري اليوم