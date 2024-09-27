«قبضوا على زوجي دون وجه حق».. «الداخلية» تكشف حقيقة مقطع فيديو متداول على «فيس بوك»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث ظهر مقطع فيديو تدعي فيه سيدة أن رجال الشرطة في القاهرة ألقوا القبض على زوجها دون وجه حق في منطقة الزاوية.

وبعد الفحص، تبين أن الواقعة صحيحة جزئيًا، حيث قامت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 25 الشهر الجاري بالقبض على زوج السيدة المذكورة، المشتبه به عاطل عن العمل، وله سجل جنائي سابق، يشمل ثلاث قضايا تتعلق بالمخدرات والشروع في القتل.

وقد تم ضبطه بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار. بناءً على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على مكافحة الجريمة وتطبيق القانون بما يحفظ الأمن والسلامة العامة.

المصري اليوم