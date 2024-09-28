أنشيلوتي يسخر من شكوى أتلتيكو مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه يتفهم شكوى أتلتيكو مدريد بشأن فارق فترة الراحة بين الفريقين قبل الديربي، بواقع يومين أقل بالنسبة للروخيبلانكوس.

وعندما سُئل عشية المباراة المقررة غدا الأحد على ملعب سفيتاس متروبوليتانو في إطار الجولة الثامنة من الليجا، تحدث أنشيلوتي بسخرية عن استياء الأتلتي من الحصول على يومين أقل، وقال: “نعم، أتفهم الشكوى لأن نفس الأمر حدث معنا عدة مرات، معظمها أمام أتلتيكو نفسه. لذلك أتفهم ذلك”.

وخاض أتلتيكو مدريد مباراته الأخيرة بالليجا يوم الخميس الماضي، في حين لعب الريال يوم الثلاثاء، وبالتالي يحصل الأتلتي على يومين راحة أقل من جاره اللدود.

وقال أنشيلوتي: “أعتقد أن غدا سيكون عرضًا ترفيهيًا لأن هناك لاعبين رفيعي المستوى في كلا الفريقين وسيستخدمون كل ما لديهم لتقديم عرض رائع”.

وأضاف: “تفكيرنا منصب على المباراة والإعداد لها جيدا، ثم على المستوى العام يتخذ النظام القضائي الإجراءات والقرارات، خاصة الأسبوع الماضي”، مذكرا الحكم بالسجن لمدة عام على أحد المشجعين الذين وجهوا إهانات عنصرية ضد فينيسيوس في مايوركا.

وأكد: “إنها قضية لا داعي للقلق بشأنها، نحن نركز على شيء آخر وهناك منظمات تتعامل مع هذا الأمر”، في إشارة لحملات كراهية من جانب بعض المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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