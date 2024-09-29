نائب رئيس مجلس السيادة يطلع على أداء الجهاز التنفيذي والاستعداد لإدارة إمتحانات الشهادة السودانية

مالك عقار إطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد #مالك_عقار_اير ، على أداء الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الماضية والملامح العامة لخطط وبرامج الحكومة المستقبلية لاسيما الاستعداد لإدارة وتنفيذ إمتحانات الشهادة السودانية المزمع إنعقادها خلال هذا العام.

وأمن سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس الوزراء المكلف السيد عثمان حسين على ضرورة تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والنظامية من أجل تذليل كافةالعقبات والتحديات لإدارة إمتحانات الشهادة السودانية

ناقش الاجتماع أداء المجلس وسير العمل بالقطاعات الفنية والمتخصصة، بحانب التحديات التي تواجه المجلس للإضطلاع بدوره في تقديم الخدمات عبر كافة الوزارات خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الإجتماع لأهمية تفعيل العمل وتنشيط الأداء والمهام التي تعزز من مسيرة الاستقرار والتنمية بالبلاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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