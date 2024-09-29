العدل والمساواة تدين انتهاكات المليشيا في الفاشر

حركة العدل والمساواة

تدين حركة العدل والمساواة السودانية بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع يوم الجمعة السابع والعشرون من سبتمبر الجاري، حيث استهدفت بالقصف المدفعي سوق المواشي ومراكز إيواء النازحين والأحياء السكنية. في مدينة الفاش، هذا الهجوم الغادر أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال والعجزة، مما يؤكد استمرار تلك المليشيا في استهداف المدنيين العزل في المناطق المأهولة بالسكان.

تأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، والتي تشمل القتل والنهب والسلب والاغتصاب والتهجير القسري، وقد أثبتت هذه المليشيا مرارًا وتكرارًا أنها لا تتوانى عن ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية، مما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين في الأشهر الماضية وحرمان المواطنين من الإمدادات الغذائية والصحية الأساسية في مناطق عديدة.

تترحم حركة العدل والمساواة على أرواح الضحايا وتدعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وتؤكد أن أفعال مليشيا الدعم السريع تمثل إجرامًا فاحشًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وفقًا للقانون الإنساني الدولي. لقد بات من الواضح أن مليشيا الدعم السريع تواصل تنفيذ جرائمها دون خوف من عقاب، مما يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي. لذا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، وتصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية، ونؤكد مجددًا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في الفاشر وجميع مناطق السودان، والعمل على إنهاء معاناتهم المستمرة بسبب هذه الانتهاكات الجسيمة.