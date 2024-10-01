رجل المشاكل.. “فيفا” يمنع إيتو من حضور المباريات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراً بمنع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من حضور أي مباريات دولية لمدة ستة أشهر، بعد انتهاكه لمادتين من قانون الانضباط.

وصدر الإيقاف بسبب ما بدر من إيتو عقب مباراة دور الـ16 لكأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً بين الكاميرون والبرازيل في 11 سبتمبر والتي فاز بها المنتخب البرازيلي 3-1 بعد الوقت الإضافي.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فقد تم انتهاك مواد تتعلق بالسلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف وسوء سلوك اللاعبين والمسؤولين في المباراة التي أقيمت في بوغوتا بكولومبيا والتي حضرها إيتو.

وسيتم منع إيتو البالغ من العمر 43 عاما من حضور جميع مباريات كرة القدم التي تضم منتخبات الرجال والنساء من الكاميرون لجميع الفئات السنية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن العقوبة ستدخل حيز التنفيذ على الفور وإن إيتو، الذي يمكنه الاستئناف على القرار، قد تم إخطاره.

ولا تعد هذه العقوبة الأولى على إيتو، إذ سبق وتم تغريمه 200 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في يوليو بسبب اتهامات بالتلاعب بمباريات كرة القدم وانتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة.

ووجدت لجنة تأديبية أن أفضل لاعب كرة قدم إفريقي أربع مرات “انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة والروح الرياضية” للاتحاد الإفريقي من خلال توقيع عقد ليكون سفيراً لشركة مراهنات.

وفي العام الماضي، دعت مجموعة تمثل الأندية الهواة في الكاميرون، إيتو للاستقالة مستشهدة بـ “مخالفات جسيمة” في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بينما وصف أحد زملائه السابقين في المنتخب إيتو بأنه “ديكتاتور” بسبب الطريقة التي قاد بها الاتحاد.

كما دخل لاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق في نزاع طويل مع وزارة الرياضة في البلاد بشأن تعيين مارك برايس مدرباً للمنتخب في وقت سابق من هذا العام قبل أن يقبل في النهاية بتعيين المدرب البلجيكي.

العربية نت