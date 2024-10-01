أشعلت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد الأحداث التي صاحبت إحدى حفلاتها الأخيرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أحيت الفنانة الشهيرة حفل زواج خاص بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا. وحصلت الفنانة إيمان الشريف, خلال الحفل على نقطة طائلة بالعملة الصعبة “الدولار” وسط ذهول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي علق ساخراً: (بتفكيها بنكك ولا بترجعي بيها الإمارات؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تحصل على نقطة طائلة من “الدولار” خلال حفل بمدينة جوبا وساخرون: (بتفكيها بنكك ولا بترجعي بيها الإمارات؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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