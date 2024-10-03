الراصد الجوي “المنذر” يحذر السودانيين بالمحروسة: (الشتاء المقبل في مصر سيكون الأشد قسوة وقد تصل درجة الحرارة تحت الصفر وربما نشاهد الصقيع) ومتابعون: (شقاوتنا شقاوة نطير وين تاني)

حذر الراصد الجوي السوداني الشهير المنذر أحمد الحاج الآلاف من مواطنيه النازحين والمقيمين في دولة مصر العربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حذر الراصد الجوي من فصل الشتاء القادم بمصر والذي يتوقع أن يكون الأشد قسوة.

وكتب المنذر: (الشتاء المقبل في مصر سيكون الأشد قسوة وربما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى صفر أو تحت الصفر).

وتابع: (نبهت بعض مواقع الطقس فى مصر بان شتاء ٢٠٢٤_٢٠٢٥ سيكون الاشد قسوة ومتوقع إنخفاض كبير جدا فى درجات الحرارة الصغرى والكبرى وربما نشاهد الصقيع فى مناطق من شمال مصر ونصحت جميع المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة.. والله تعالى اعلم).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات السودانيين المتواجدين بمصر, فقد قابل البعض الخبر بخوف كبير مع تعليقات ساخرة على شاكلة: (شقاوتنا شقاوة نطير وين تاني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)