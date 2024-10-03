شاهد بالصورة والفيديو.. مراهق سوداني يكشف أسباب بكائه بشكل هستيري بعد أن تعرض للخيانة من “حبيبته” ويؤكد: هذا رائي إذا عادت معتذرة !!!

أثار مراهق سودانية ضجة إسفيرية واسعة خلال الأيام الماضية وذلك بعد ظهوره وهو يبكي بشكل هستيري في مقطع متداول على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر المراهق في فيديو جديد كشف من خلاله الأسباب التي جعلته يبكي بهذا الشكل.

مؤكداً أن السبب فتاة ارتبط بها وتعلق بها لكنها قامت بخيانته عاطفياً مع شاب آخر وهو ما جعله يبكي بهذه الطريقة.

ورد المراهق بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, على سؤال محاوره عن عودته إليها من جديد إذا عادت الفتاة معتذرة؟ حيث أكد أنه يرحب بها ولا يمانع عودتها إليه من جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)