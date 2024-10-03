80 إصابة جديدة بحمى الضنك في ولايتين

استعرض مركز عمليات الطوارئ الاتحادي في اجتماعه اليوم الخميس،بقاعة الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا، تقارير الأوضاع الصحية بالبلاد جراء اوبئة الكوليرا، حمى الضنك والتدخلات للمكافحة من إدارات الوزارة المختلفة.

وكشف تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك، عن تسجيل (80) إصابة جديدة امس الاربعاء،من ولايتين الخرطوم وكسلا، بينها(43) إصابة من محلية كرري ، و(37) إصابة من ولاية كسلا بينها (36) إصابة من محلية كسلا، (وإصابة واحدة) من محلية ريفي كسلا، ليصبح تراكمي الإصابات من (11) محلية في (4) ولايات (773) إصابة ومنها (3) حالات وفاة.

فيما اعلن تقرير الوضع الوبائي للكوليرا، عن (190) إصابة جديدة بالمرض وحالتي وفاة امس من (3) ولايات، كسلا، نهر النيل، والقضارف،ليرتفع تراكمي الإصابات من (64) محلية في 11 ولاية إلى (19،411) إصابة،ومنها (566) حالة وفاة.

واشار تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية، إلى المتوفر من الكلور والكميات المستهلكة والحاجة منه، فضلا عن التدخلات لمكافحة بعدد من الولايات في المحاور المختلفة.

في حين نوه تقرير تعزيز الصحة، إلى تنفيذ العديد من الأنشطة والتدخلات لمكافحة الكوليرا بعدد من الولايات، ومنها الزيارات المنزلية، الحوارات المجتمعية، والرسائل التوعوية عبر أجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

فيما اكد تقرير الخريف، عدم ورود بلاغات جديدة، ليستمر الحال كما هو بتضرر (907) منطقة، في (54) محلية من (11) ولاية.

ولفت تقرير التدخلات لمكافحة الكوليرا، في محور معالجة الحالات بمراكز العزل، إلى الاستمرار في تنفيذ التدخلات على المستوى الاتحادي، والمتابعة اليومية لمراكز المعالجة بالولايات المتأثرة وغيرها.