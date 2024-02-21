تكنولوجيا: Asus تستعد للإعلان الرسمي عن Zenfone 11 Ultra في 14 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Asus يوم 14 من شهر مارس المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Zenfone 11 Ultra، كما شاركت Asus إعلانات تشويقية للكشف عن بعض من مميزات هذا الإصدار.

شغل هاتف Zenfone 11 Ultra عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد Asus على موعد رسمي لإطلاق الهاتف للأسواق.

ونؤكد الإعلانات التشويقية على تكامل الهاتف مع تقنية الذكاء الإصطناعي المتقدمة، كما كشفت عن دعم Zenfone 11 Ultra ميزة التثبيت في تسجيل الفيديو، مع نمط portrait، أيضاً يأتي الهاتف بعمر أطول في شحن البطارية.

ولقد إستعرضت التسريبات السابقة تفاصيل مواصفات Zenfone 11 Ultra الذي يأتي بتصميم مستوحى من ROG Phone 8 Pro لكن دون التركيز على مميزات الألعاب التي تشمل إضاءة RGB وأزرار التحكم في الألعاب.

كما يضم Zenfone 11 Ultra شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، ويدعم الهاتف معدل تحديث متغير من 1-144Hz.

وينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً يأتي الهاتف بنفس إعدادات الكاميرة المقدمة من Asus في هاتف ROG Phone 8 Pro، والتي تتضمن مستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يدعم Zenfone 11 Ultra بطارية بقدرة 5500 mAh، على أن ينطلق الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، أيضاً ينطلق الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والرمادي، والأخضر إلى جانب لون يعرف ب”صحراء سينا”.

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