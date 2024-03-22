شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تحديث Google Keep الجديد.. أبرز الميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة جوجل تحديث جديد لـ Google Keep، حيث كان التغيير الأساسي في الجزء السفلي من التطبيق هو زر الإجراء العائم الذي يتحول من دائرة إلى مربع بزوايا مستديرة.

كيفية تحديث مهام جوجل

يقوم Google Keep بتجهيز شريط سفلي عائم (عبر TheSpAndroid)، تم تمكين هذه الحاوية على شكل حبة دواء مع الإصدار 5.24.x، وتحتوي على زر مستطيل لإنشاء ملاحظة جديدة في المنتصف، هذا محاط بقائمة جديدة ورسم جديد يستخدم رمزًا جديدًا.

قام جوجل بإزالة الملاحظة الصوتية الجديدة والمذكرة المصورة الجديدة، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك إرفاقهما أثناء وجودك داخل الملاحظة.

تم تصميم هذا الجهاز اللوحي بواسطة Dynamic Color مع زر داخلي أغمق بصريًا، فهو يشغل مساحة أقل بكثير من الواجهة الحالية، مما يتيح لك رؤية سطر إضافي أو نحو ذلك من المحتوى، بالمقارنة مع الشريط الموجود في Google Chat، فهو لا يمتد على كامل عرض شاشتك، وبالتالي يكون التأثير ملحوظًا بشكل أكبر.

من الواضح أن جوجل تسير في اتجاه التصميم هذا، على الرغم من أنها لم تقم بتدوين المكون الجديد بعد.