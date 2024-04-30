شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Pixel 6a و iPhone 8 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هاتفها Pixel 6a في 2022، حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 8 Plus كما يلى:

هاتف Pixel 6a:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

هاتف iPhone 8 Plus

نظام التشغيل: iOS 11.

مساحة الشاشة: شاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: 1080 × 1920 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية: 12 ميجا بيكسل مزدوجة.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل.

المعالج: Apple A11 Bionic.

الرامات: 3 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت.

البطارية: 2691 mAh.