شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التكنولوجيا الكبرى تعمل على دمج تطبيقات إدارة المهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت شركة مايكروسوفت أن تمتلك عددًا كبيرًا من التطبيقات لإدارة المهام، حيث قامت بعد ذلك بتوحيده في برنامج واحد: Microsoft Planner الجديد، فيما تعمل جوجل على هذا الأمر أيضا، وذلك عبر حفظ جميع تذكيرات Google Keep تلقائيًا في مهام جوجل، ما يعني أن أي تذكيرات قمت بتعيينها مسبقًا في Google Keep، سواء كانت لقوائم البقالة أو المواعيد النهائية أو الأفكار، ستظهر أيضًا في مهام جوجل، والتي يمكن الوصول إليها أيضًا ضمن التقويم والمساعدين.

سيكون هذا التغيير ساريًا "خلال العام المقبل"، وسيصل إلى كل من إصدارات سطح المكتب/موقع الويب والإصدارات المحمولة من الخدمة.

في وقت سابق من هذا العام، أضافت جوجل أيضًا Gemini، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، إلى Workspace. بدءًا من 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لخطة "الأعمال"، يمكنك الحصول على ميزات الذكاء الاصطناعي في Gmail والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية. تكلف خطتها الأكثر تكلفة، Gemini Enterprise، 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتضيف المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل ترجمات الاجتماعات بأكثر من 15 لغة.

كما نفذت مايكروسوفت، المنافس الأول لجوجل، نفس الإستراتيجية إلى حد ما مع تطبيقات إدارة المهام الخاصة بها، حيث يجمع Microsoft Planner الجديد، الذي تم طرحه للجميع في Teams، بين تطبيقات To-Do وPlanner وProject في مكان واحد.

وعدت شركة مايكروسوفت أيضًا في ذلك الوقت بأن Copilot، أداة مساعدة الذكاء الاصطناعي المطلوبة بشدة، قادمة إلى Planner الجديد، بالإضافة إلى أداء أسرع وإصلاحات عامة للأخطاء وغيرها.