احترس.. تحديث مزيف لجوجل كروم يسرق الحسابات البنكية

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت شركة هولندية متخصصة في أمن المعلومات، من تحديث مزيف لجوجل كروم يسرق الحسابات البنكية لمستخدمي هواتف أندرويد.

وتتخفى هذه البرمجية الخبيثة الجديدة وراء تحديث مزيف لمتصفح "جوجل كروم" الموجود على هواتف أندرويد.

وقالت الشركة: بمجرد تثبيت التحديث المزيف، يتحول التطبيق إلى برمجية خبيثة قادرة على جمع البيانات الشخصية للمستخدم والسماح للقراصنة بالتحكم في الهاتف عن بعد.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن الخبير في أمن وتكنولوجيا المعلومات شغالي جعفر، قوله إن "هذه البرمجية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة.. وعادة يهاجم القراصنة هواتف أندرويد، لأن بلاي ستور يعتمد على التحقق الآلي من التطبيقات المنشورة عنده، وبالتالي سهولة طرح البرمجيات الخبيثة".

وتابع: "يجب أن يتحلى المستخدمون بثقافة أمن المعلومات ويعرفون متى يجب تنصيب أي تطبيق ولأي غرض". وشدد جعفر على ضرورة التحقق دائما من مصدر كل تطبيق أو تحديث قبل تنزيله.