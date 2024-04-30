تعرف على تطبيقات Digital Dubai منصة دبي الرقمية

تأتي تطبيقات Digital Dubai ضمن هيئة دبي الرقمية التي كانت قد تأسست بعام 2021 وذلك لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في دبي، وفي هذا المقال نستعرض بعض تطبيقات Digital Dubai التي يمكنك الاستفادة منها في عدة مجالات مختلفة، وتهدف الهيئة إلى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بدبي والحفاظ على ثروتها وتطويرها وكذلك بناء وتأهيل كفاءات بشرية رقمية من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي بدبي.

تطبيقات Digital Dubai:

تستند التطبيقات التي تقدمها حكومة دبي الرقمية إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تُستخدم من قبل جميع مجالات وإدارات حكومة دبي، وذلك للمساهمة في أتمتة العمليات ودعم البوابة الإلكترونية لمنصة دبي الرقمية والخدمات والتطبيقات التي تقدمها، فيما يلي نعرض لك أهم التطبيقات التي تقدمها منصة دبي الرقمية والتي يمكنها أن تساعدك في حالة كنت من المقيمين أو الزائرين لدبي

1- سداد دبي

أحد تطبيقات Digital Dubai التي تقدمها لك هيئة دبي الرقمية هي خدمة سداد دبي والتي من خلالها يمكنك إجراء عمليات الدفع بسهولة وذلك عن طريق أكثر من طريقة توفرها لك الخدمة، فتدعم خدمة سداد دبي إمكانية الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية والمحافظ الذكية وبطاقات الخصم المباشر والخدمات المصرفية، وآبل باي، فتمكن جميع الأفراد سواء المواطنين أو الزائرين من إتمام عمليات الدفع بسهولة.

2- منصة دبي الآن

توفر لك منصة دبي الآن المقدمة من حكومة دبي الرقمية إمكانية الحصول على أكثر من 55 خدمة في مكان واحد، حيث تتوفر تلك الخدمات في 24 جهة حكومية مختلفة، ويمكنك من خلال المنصة التحكم في فواتيرك ورخصك وتأشيراتك وجميع الخدمات التي تحتاج إليها من مكانٍ واحد بشكلٍ رقمي بدلًا من الاعتماد على زيارة الجهات الحكومية.

كما يتوفر من المنصة شكل تطبيق يمكنك تحميله على جهازك للتمكن من الوصول إلى أي خدمة تحتاج إليها، وذلك من خلال هذا الرابط لنظام أندرويد، ومن خلال هذا الرابط لنظام iOS.

3- دبي بالس

تُعد منصة دبي بالس هي حجر الأساس في التحول الرقمي بدبي وتطبيقات Digital Dubai المختلفة، حيث أنها ساهمت في توفير البنية التحتية وتوفير البيانات التي تتعلق بالطرق والمواصلات بجميع تفاصيلها، وتتيح منصة دبي بالس للمستخدمين من خلال تطبيقها أن يقوموا بالوصول بسهولة إلى الخدمات والبيانات الخاصة بالمدينة، وكذلك الوصول إلى خدمات كلاود وإلى الهوية الرقمية، أي أنها تهدف في الأساس إلى تسهيل حياة جميع سكان وزوار دبي.

4- أجهزة الهوية الرقمية بدبي

تطبيق الهوية الرقمية هو أحد تطبيقات Digital Dubai الذي يمكنك من الدخول إلى جميع الخدمات الحكومية الاتحادية أو المحلية، حيث يمكنك استخدامه في التوقيع الرقمي حتى تتمكن من إنهاء معاملاتك وأوراقك بشكل رقمي وبدون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.

يمكنك تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط لمستخدمي أندرويد ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي iOS حتى تستطيع استخدام جهازك كأجهزة الهوية الرقمية بدبي للوصول للخدمات الحكومية.

5- الموظف الذكي

يتيح تطبيق من تطبيقات Digital Dubai إمكانية وصول الموظفين إلى مجموعة من الخدمات المتعلقة بعملهم، والتي تمكنهم من الانتهاء من تلك الخدمات إلكترونيًا بسهولة، حيث يمكن للموظفين الاعتماد على هذا التطبيق في الحصول على إجازة، وكذلك البحث عن شخص آخر في مقر العمل وإثبات مواعيد الحضور والانصراف، وعدة خدمات أخرى تسهل على الموظف إمكانية إتمام ما يحتاج إليه من معاملات بسرعة.

ويمكنك تنزيل التطبيق لنظام أندرويد من خلال هذا الرابط، ومن خلال هذا الرابط لنظام iOS.

6- مؤشر السعادة

تم إطلاف تلك الخدمة بين خدمات وتطبيقات Digital Dubai لتعمل كمؤشر يمكن من خلاله قياس مدى رضا وسعادة المواطنين عن الخدمات التي يحصلون عليها، فيعتمد هذا التطبيق على مؤشر يمكن أن يعبر من خلاله المواطنين عن مدى سعادتهم بالخدمات والذي يمكن من خلاله إمداد المؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص بتلك التغذية الراجعة عن الخدمات المقدمة.

7- وظائف دبي

يأتي تطبيق وظائف دبي كأحد تطبيقات Digital Dubai التي تهدف إلى الجمع بين المؤسسات والجهات التي تتوفر بها وظائف، وبين من يبحثون عن عمل في مكانٍ واحد، وذلك لتكون تلك المنصة عبارة عن طريقة جديدة ذكية يمكن من خلالها التعامل مع جميع طلبات التوظيف بسهولة.

ويمكنك تحميل التطبيق على نظام أندرويد من خلال هذا الرابط، ولنظام iOS من خلال هذا الرابط.

8- المورد الذكي

تطبيق المورد الذكي هو الحل الأمثل لك من هيئة دبي الرقمية إن كنت تتعامل مع حكومة دبي، حيث يوفر لك إمكانية عرض كل معاملاتك في مكانٍ واحد من مناقصات وعقود وطلبات وفواتير، كما يمكنك من البحث والتتبع لمعاملاتك وإرسال الفواتير إلكترونيًا.

ويوفر لك أيضًا مقاطع فيديو في شكل دروس تعليمية قصيرة تستطيع الاعتماد عليها إن كنت ترغب في معرفة كيفية التعامل مع المنصة، ويمكنك تنزيل التطبيق على جهازك من هذا الرابط لنظام أندرويد، ومن هذا الرابط لنظام iOS.

9- منصة راشد

يعتبر تطبيق راشد هو تطبيق ذكي يقدم لك معلومات وخدمات تساعدك سواء كنت من سكان أو زوار دبي، حيث أنه يُعرف بمستشار المدينة الذكي، يوفر لك التطبيق معلومات شاملة عن السكن والسياحة والعمل والمواصلات العامة وإجابات لأكثر من 5000 سؤال قد تحتاج إلى إجابتهم أثناء إقامتك بدبي.

يمكنك أيضًا أن تقوم بإرسال أسئلتك الخاصة سواء من خلال الرسائل النصية أو الصوتية والحصول على إجابة عليها، فالمنصة توفر لك معلومات دقيقة وشاملة ويتم تحديثها دوريًا بالمعلومات الجديدة.

10- استثمر في دبي

تم إطلاق منصة استثمر في دبي من هيئة دبي الرقمية بهدف تسهيل عملية تأسيس العمل في دبي، حيث تتيح المنصة للمستثمرين إمكانية الحصول على رخص تجارية والبدء في العمل بسرعة، كما تقدم للمستخدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس العمل، وإمكانية توثيق عقود الإيجار وإصدار بطاقة المنشأة والتعرف على القطاعات الاقتصادية الحيوية في دبي، والتعرف على توقعات القطاعات التنموية في دبي، والعديد من الخدمات الأخرى التي تهم المستثمرين.