تكنولوجيا: Nokia تطلق هواتف Nokia 215 4G و225 4G وأيضاً Nokia 235 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت HMD Global هواتف Nokia 215 4G وNokia 225 4G، وأيضاً Nokia 235 4G اليوم بشكل رسمي للأسواق، والتي تتميز بمستوى تسعير منخفض ودعم الإتصال بشبكات 4G.

ويتميز هاتفي Nokia 215 4G و235 4G بحجم شاشة 2.8 إنش، بينما يأتي هاتف Nokia 225 4G بحجم شاشة 2.4 إنش، وتأتي كافة الإصدارات بدقة عرض QVGA في الشاشة.

أيضاً تتميز الهواتف برقاقة معالج Unisoc T107، ونظام تشغيل S30+ المطور لدعم هذه الإصدارات بتجربة سلسة.

ولا يتضمن هاتف Nokia 215 4G أي كاميرة، بينما تقدم نوكيا هاتف Nokia 225 4G بكاميرة VGA، ويأتي هاتف Nokia 235 4G بكاميرة مميزة بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً تنطلق الهواتف بتقنية البلوتوث 5.0، وتضم الهواتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع منافذ USB C للشحن، كما تتميز هذه الإصدارات بقدرة بطارية 1450 mAh قابلة للفصل، لعمر شحن 9.8 ساعة من التشغيل، مع دعم اثنان من شرائح SIM.

ومن المقرر أن يتوفر Nokia 215 4G بسعر 63 دولار، بينما يأتي Nokia 225 4G بسعر 74 دولار، أيضاً يتوفر Nokia 235 4G بسعر 84 دولار.

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