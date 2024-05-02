تكنولوجيا: تحديث PS5 سيتيح لك دعوة الأشخاص إلى ألعاب متعددة اللاعبين من خلال تطبيقات الهاتف الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن ميزة مثيرة للاهتمام قادمة إلى جهاز PS5 والتي من شأنها تبسيط العملية الكاملة لجذب الأشخاص إلى لعبة متعددة اللاعبين.

ستتيح لك الأداة الجديدة دعوة الأشخاص إلى إحدى الألعاب حتى عندما لا يكونون موجودين على جهاز الالعاب أو يستخدمون تطبيق PlayStation.

يقوم النظام بإنشاء رابط عبر التطبيق، والذي يمكن مشاركته في أي مكان عبر الإنترنت. وعندما ينقر المستلم على الرابط، سيكون قادرًا على الانتقال إلى جلسة ألعاب متعددة اللاعبين.

ستقوم الأداة أيضًا بإنشاء رمز الاستجابة السريعة مع الرابط، وهو أمر يعرفه مالكو PS5 بالفعل عندما يتعلق الأمر بالألعاب متعددة اللاعبين.

لن تتوفر هذه الميزة إلا في وقت لاحق من العام وهي مخصصة لألعاب PS5 فقط. وتحذر شركة سوني أيضًا من أن بعض العناوين قد تتطلب تحديثًا قبل أن يعمل كل شيء بسلاسة.

بالطبع، تتطلب معظم ألعاب PS5 اشتراكًا في PlayStation Plus لاستخدام اللاعبين المتعددين، وقد ارتفعت أسعار هذه الاشتراكات العام الماضي.

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