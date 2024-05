إنفيديا تختبر تجربة ألعاب مُحسنة مع تقنية RTX وتطويراتها الجديدة

تقنية RTX من التقنيات التي تعمل انفيديا بشكل قوي على تقديمها الى الجميع، انفيديا تقدم تجارب العاب مميزة ذلك بفضل تقنيات NVIDIA DLSS وNVIDIA Reflex وتأثيرات تتبع الأشعة المتقدمة، سواء ذلك من التحديثات الجديدة لأداة NVIDIA RTX Remix الجديدة او من خلال تعزيز أداء العاب مثل لعبة EVERSPACE 2 عبر تقنية DLSS 3، فما أحدث التطورات؟ تعالى نتحدث حول تطوير أداة RTX Remix الى إصدار تجريبي مفتوح مع دعم DLSS 3.5 وإعادة بناء الأشعة، ما الجديد في تقنية RTX؟ ماذا تخطط NVIDIA؟ تابع معنا.

تقنية RTX تتحسن مع تحديث RTX Remix

بفضل تحديثة أداة NVIDIA RTX Remix صار من الممكن استخدام تقنية DLSS 3.5 مع نظام إعادة بناء الأشعة Ray Reconstruction، الذي يساعدك في إعادة إحياء لعبة قديمة وتوفيرتجربة لعب جديدة بالكامل مع أحدث التقنيات التي تريد، أداة RTX Remix المُعتمدة على NVIDIA Omniverse تمكن المطورين من إضفاء تجربة جديدة للألعاب الكلاسيكية خاصة مع تقنية مثل تتبع الأشعة الكاملة او تعزيز الأداء NVIDIA DLSS او حتى إضافة تقنية NVIDIA Reflex وتعديل الأكواد وأدوات الذكاء الإصطناعي وغيرها.

الإطلاق التجريبي المفتوح من RTX Remix تم إطلاقه في يناير مع تقديم ميزات وتحسينات جديدة على NVIDIA DLSS 3.5 مع إعادة بناء الأشعة من أجل تحسين الصورة في كل مشاريع تعديل الألعاب

يعمل نظام NVIDIA DLSS 3.5 القائم على الذكاء الإصطناعي على تحسين تقنيات العرض المُتاحة مسبقًا بهدف تعزيز دقة وجودة وتجاوب تأثيرات تتبع الأشعة في أي مشاريع كمشروع صعب مثل Portal with RTX وقد استجاب معدلوا الألعاب في هذا الأمر مع استعمال تقنية RTX Remix في مشاريع مثل Half-Life 2 وDark Messiah of the Might and Magic وDeus Ex

لعبة EVERSPACE وGray Zone Warfare وMotoGP 24 تدعم DLSS

لعبة EVERSPACE 2 الجديدة تحمل مجموعة من التحديثات لا تشمل فقط الترقية الى محرك Unreal Engine 5 في تحديث Incursions، لعبة إطلاق النار السريعة في مركبات الفضاء تتطور الى تقنية DLSS 3 لأداء مضاعف في معدلات الإطارات مرتين عند 4K مع القدرة على استعمال NVIDIA Reflex من أجل جعل اللعبة أسرع استجابة.

تتوفر لعبة Gray Zone Warfare وهي لعبة تصويب تكتيكية تنقلك الى قلب ساحة المعركة وأحد اكثر الألعاب ترقية على Steam مع دعم تقنية DLSS 3، بفضل هذه التقنية ترتفع معدلات الإطارات بمقدار 2.7X عند 4K مع أعلى إعدادات رسومية Epic، مع ذلك يمكن للاعبي GeForce استعمال تقنية NVIDIA Reflex للحصول على تجربة تأخير للنظام أقل 54% مرة.

وعلى نفس السياق لعبة MotoGP 24 تنطلق يوم 5 مايو مع دعم DLSS 2 لتحفيز اللاعبين على تشغيل محركاتهم وترك بصمة في تاريخ السباقات مع أعلى أداء من أول يوم.

المزيد من الألعاب مع تقنية RTX

سيتم دمج تقنية DLSS مع مجموعة كبيرة من الألعاب في الفترة القادمة، لذلك تابعنا بانتظام للحصول على ملخص بأهم العاب RTX وDLSS الجديدة، وادخل هنا للحصول على القائمة الكاملة التي تضم أكثر من 500 لعبة وتطبيق يدعمون تقنيات RTX.