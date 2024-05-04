ما الذي يمكن توقعه من أبل في حدث Let Loose القادم 7 مايو

لقد مر حوالي 18 شهر تقريبا منذ أن قامت آبل بإطلاق جهاز آيباد جديد. وهذه المدة هي الأطول منذ كشف النقاب عن أول جهاز آيباد في 2010. لكن يبدو أن آبل أدركت أخيرا أن الوقت قد حان لسد الفجوة ولهذا أعلنت عن حدثها Let Loose والذي سينعقد يوم الثلاثاء 7 مايو عبر الإنترنت وسيركز بشكل كبير على أجهزة آيباد جديدة، ولنلقي نظرة سريعة على أهم الأجهزة المتوقع إطلاقها في حدث آبل 2024.

آيباد برو

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تخطط آبل لمفاجأة مستخدميها عند إطلاق جهاز آيباد برو جديد حيث سيأتي لأول مرة بشاشة كبيرة في الحجم من نوع OLED. هذا يعني تباين أقوى وألوان أكثر وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة وبالطبع جودة أعلى وأوضح. وتشير الشائعات إلى أن آبل سوف تستخدم أفضل شاشات OLED موجودة في السوق مع سطوع أعلى وعمر بطارية أكبير ومعدلات تحديث ProMotion تصل إلى 120 هيرتز.

ويتوقع أن تعلن آبل عن طرازين آيباد برو بأحجام 11.1 و 12.9 بوصة مع حواف نحيفة كما سيبلغ سمك جهاز iPad Pro‌ مقاس 11.1 بوصة 5.1 ملم، بدلا من 5.9 ملم. بينما سيكون سمك الطراز 12.9 بوصة 5 ملم بدلا من 6.4 ملم. وستكون الأجهزة اللوحية بنفس حجم النماذج الحالية تقريبًا، مع تغييرات طفيفة في الطول والعرض.

وعن المعالج، يبدو أن آيباد برو الجديد سيعمل بشريحة آبل الجديدة M4 التي تركز على الذكاء الإصطناعي، وإذا لم يحدث ذلك، فقد تستخدم شريحة M3 الموجودة في ماك بوك اير و آي ماك. لكن هذا ليس كل شئ، تعتزم آبل نقل الكاميرا الأمامية في iPad Pro‌ إلى جانب الجهاز بدلاً من الجزء العلوي، لذلك ستكون الكاميرا في وضع مستقيم عندما يكون جهاز الآيباد في اتجاه أفقي.

آيباد اير

الجهاز التالي هو ‌iPad Air‌ وسيكون هناك طرازين جديدين بحجم 10.9 بوصة و 12.9 بوصة. ولن يتم استخدام شاشة OLED مع آيباد اير، بل سوف تستخدم آبل الشاشة التقليدية LCD، أيضا لن تكون هناك تغييرات في التصميم، وسيأتي الجهاز الجديد بشاشة عرض من الحافة إلى الحافة مع حواف رفيعة وهيكل من الألومنيوم بحواف مسطحة ومستديرة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم نقل الكاميرا الأمامية إلى الإطار الأفقي، ومن المرجح أن يعمل iPad Air بشريحة M2 لتعزيز السرعة بشكل قوي. كما قد نرى خيارات ألوان جديدة.

Apple Pencil

تخطط آبل لإطلاق الجيل الثالث من Apple Pencil ومع أنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستكون هناك تغييرات في التصميم، ولكن من المتوقع أن قلم آبل الجديد أول من يدعم ردود الفعل اللمسية. أيضا، ستكون هناك إيماءة “ضغط” يمكنها القيام بوظائف إضافية مثل تنشيط أدوات وإعدادات مختلفة في التطبيقات.

لوحة مفاتيح ماجيك

تعتزم آبل الإعلان عن لوحة مفاتيح ماجيك جديدة مصنوعة من السيليكون وستحتوي على قاعدة من الألومنيوم بدلاً من مادة البولي يوريثين المستخدمة في الإصدار الحالي، مما يجعل جهاز الآيباد يبدو وكأنه كمبيوتر محمول حقيقي من حيث الشكل. أيضا، ستكون هناك لوحة تتبع أكبر تشبه لوحة التتبع الموجودة على جهاز ماك بوك، وبالتالي ستوفر لوحة المفاتيح تجربة كتابة وتنقل تشبه تجربة الكتابة عبر لابتوب آبل.

نظارة آبل فيجين برو

بالطبع لن نرى إصدار جديد من نظارة الواقع المختلط لآبل، ولكن سوف يعلن تيم كوك عن إتاحة النظارة للمزيد من البلدان بما في ذلك، المملكة المتحدة وكندا والصين واليابان.

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كيف تشاهد حدث Let Loose

أخيرا، من المقرر عقد حدث “Let Loose” يوم الثلاثاء 7 مايو الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ أو 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. ستقوم آبل ببث الحدث مباشرة عبر موقعها الإلكتروني وعلى قناتها الرسمية على . أو يمكنك متابعة موقعنا الخليج 365 دوت كوم وسوف نجلب لكم كل ما يتم الإعلان عنه من أجهزة جديدة لحظة بلحظة.