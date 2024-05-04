تكنولوجيا: مجموعة Moto G85 في طريقها إلى أوروبا.. والاسعار تتسرب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل موتورولا حاليًا على هاتف Moto G85، وهو الهاتف الذي من الواضح أنه سيصبح خليفة G84 من العام الماضي.

وفي حين اننا لا نعرف حتى الآن متى سيصل الهاتف، فقد تم إطلاق مجموعة G84 في شهر أغسطس الماضي، لذا قد ننتظر المزيد من الوقت حتى نرى مجموعة G85.

تم إدراج G85 من قبل أحد متاجر التجزئة الأوروبية، مما يؤكد إطلاقها في أوروبا، ولكن بالطبع يجب أيضًا ان تصل في أماكن أخرى.

من المتوقع أن يكلف هاتف G85 القياسي 300 يورو، وهو نفس سعر الإطلاق الذي كان عليه الاصدار السابق، ولكن التطور هو أنه مقابل هذا السعر ستحصل على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين.

لسوء الحظ لم يتم الكشف عن أي مواصفات أخرى لجهاز G85. ومع ذلك، لا تتوقع الكثير، فجهاز G84 يأتي مزودًا بشاشة OLED تعمل باللمس بحجم 6.55 ودقة 1080 × 2400 وتردد 120 هرتز.

هذا وبالاضافة الى معالج Snapdragon 695، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير.

المصدر