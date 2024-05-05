اكتشف أفضل خدمات Digital Dubai من دبي الرقمية

خدمات Digital Dubai هي جزء من التحول في خدمات المدينة خلال عملية التحول الرقمي التي تقوم بها دبي، حيث ساهمت هيئة دبي الرقمية في جعل أكثر من 90% من الخدمات الخاصة بالحكومة متاحة للاستخدام عبر الإنترنت، وفي هذا المقال نستعرض الخدمات الرقمية التي وفرتها للمستخدمين.

خدمات Digital Dubai

جاءت تلك الخدمات كنتيجة لعدة تجارب من حكومة دبي الرقمية تهدف في الأساس إلى رقمنة جميع خدمات المدينة بحيث يمكن توفير الوقت والجهد الذي يمكن بذله للانتقال بين مقرات الخدمات المختلفة، وذلك لجعل دبي مدينة رقمية بالكامل.

1- البلدية

تتيح حكومة دبي الرقمية للمواطنين إمكانية الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات البلدية إلكترونيًا، وتشمل تلك الخدمات إتاحة الدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم والغرامات، كما تشمل إمكانية تقديم الطلبات المختلفة مثل طلبات شهادات الميلاد والوفاة وطلبات التراخيص.

يمكن أيضًا من خلال المنصة متابعة الطلبات التي قام المستخدمون بتقديمها واستلام إشعارات في حالة حدوث أي جديد بشأنها، كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم 800900، وعلى البريد [email protected] للاستفسارات والشكاوي.

2- خدمات الكهرباء والمياه

توفر خدمات Digital Dubai من خلال خدمات الكهرباء والمياه عدة طرق يمكن بها أن يستفيد المواطن في دبي الرقمية من الخدمات الإلكترونية على المنصة، والتي تتنوع ما بين خدمات دفع الفواتير وطلبات تشغيل الكهرباء والمياه وطلبات الاستجابة للبلاغات المقدمة وتتبع الطلبات بشكلٍ مستمر.

كما تقدم الهيئة نصائح لإدارة الاستهلاك وإمكانية التحقق من استهلاك الكهرباء والمياه والحصول على إشعار إن كان هناك استهلاك مرتفع للمياه، وفي حالة رغبتك في التواصل بخصوص حالة طوارئ أو بلاغ فني فيمكن ذلك من خلال الاتصال برقم 991 المتاح طوال أيام الأسبوع.

3- الطرق والمواصلات

توفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي الرقمية مجموعة خدمات تشمل خدمات تخص السائقين، وخدمات النقل العام نذكر لك أهمها فيما يلي:

خدمات السائقين:

تجديد رخصة القيادة الخاصة بالسائق دون الحاجة إلى زيارة المقر.

دفع مخالفات المرور إلكترونيًا.

الحصول على معلومات حول المواقف.

طلب خدمة سيارات الأجرة، وطلب تصاريح ركن السيارات في المواقف العامة أو المواقف الخاصة.

متابعة المسار الخاص بالرحلات باستخدام خرائط جوجل.

خدمات النقل العام:

تخطيط الرحلات من خلال عرض المدة والمسار والتكلفة في حالة استخدام وسائل النقل العام.

شراء التذاكر إلكترونيًا.

متابعة المسار الخاص بالحافلات باستخدام خرائط جوجل.

معرفة معلومات عن خطوط النقل العام والمواقف وجداول المواعيد

4- الصحة

تقدم خدمات Digital Dubai للمواطنين من خلال هيئة الصحة إتاحة حجز المواعيد مع الأطباء بالمستشفيات وإعادة جدولتها وإمكانية الحصول على تذكير قبلها، كما توفر الهيئة إمكانية عرض نتائج الفحوصات ودفع رسوم الخدمات الصحية إلكترونيًا.

كما يمكن أيضًا أن يقوم المواطن بطلب إعادة وصفة طبية إلكترونيًا في حالة احتياجه إليها بشكل مستمر والحصول على معلومات عن الأدوية والتذكير بتناولها في الأوقات المحددة لها.

5- التعليم

من ضمن خدمات Digital Dubai أيضًا الخدمات الخاصة بالتعليم التي تتيحها المنصة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث تتيح للطلاب إمكانية التسجيل في المدارس إلكترونيًا ودفع الرسوم ومتابعة النتائج، والتواصل مع المعلمين، وكذلك عرض المناهج الدراسية الخاصة بالطلاب إلكترونيًا.

وتتيح لأولياء الأمور إمكانية تقديم طلبات لنقل الطلاب ومتابعة سلوكهم، والحصول على إشعارات مستمرة فيما يخص الحضور والغياب، ويمكن للمعلمين أيضًا أن يقوموا بعرض خطط الدروس إلكترونيًا وتقييم الطلاب والتواصل مع أولياء الأمور ومع المعلمين الآخرين في شكل منتديات للمناقشة.

6- الأمن والشرطة

تقدم خدمات Digital Dubai المقدمة من هيئة دبي الرقمية عدة خدمات تخص الشرطة إلكترونيًا، فيمكن للمواطن أن يقوم بالإبلاغ عن الجرائم إلكترونيًا، وكذلك عن الحوادث المرورية والمخالفات، والإبلاغ عن المفقودات.

كما يمكن إتمام جميع خدمات المرور أيضًا من تجديد الرخص ودفع المخالفات، والبحث عن أقرب مركز شرطة للمواطن وتوفير معلومات الاتصال به من خلال منصة دبي الرقمية.

7- الأمن السيبراني

تقدم تلك الخدمة للأفراد في دبي نصائح وإرشادات حول الأمن الإلكتروني وكيفية قيام الفرد بحماية نفسه من البرامج الضارة والهجمات الإلكترونية، كما يمكن الإبلاغ عن أي ثغرات أمنية أو هجمات إلكترونية تعرض لها المواطنون للحصول على المساعدة والدعم من خبراء متخصصين بالأمن الإلكتروني.

8- مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

توفر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عدة خدمات إلكترونية للمواطنين، تشمل تلك الخدمات إمكانية تقديم طلبات للحصول على منحة إسكانية ومتابعة حالة الطلب باستمرار لمعرفة التحديثات الجديدة بشأنه، وأيضًا دفع الرسوم إلكترونيًا.

كما تقدم للمستفيدين من المؤسسة إمكانية دفع الأقساط الخاصة بالقرض السكاني، وتحديث البيانات، وكذلك طلب صيانة الوحدة السكنية إلكترونيًا.

9- دائرة الأراضي والأملاك

يمكن للمواطنين من خلال خدمات Digital Dubai الحصول على فرصة للاستعلام عن العقارات إلكترونيًا دون الحاجة للزيارة، وكذلك دفع الرسوم الخاصة بالخدمات، وإدارة عقود الإيجار وطلب شهادة خلو من الرهن وشهادة التقدير العقاري إلكترونيًا.

ويمكن للمستأجرين أيضًا أن يقوموا بالاستعلام عن عقود الإيجار ودفعها وطلب تجديدها، وكذلك تقديم الشكاوي المتعلقة بالعقود.

10- الإقامة

تعطي الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب مجموعة خدمات واسعة تخص المقيمين والزائرين إلكترونيًا، وتتنوع تلك الخدمات ما بين طلب تأشيرة دخول جديدة، ومتابعة حالة الطلب، ودفع الرسوم المختلفة، كما يمكن تجديد التأشيرة أو إلغاءها أيضًا إلكترونيًا.

كما يمكن من خلال الموقع طلب تصريح إقامة جديد ومتابعة حالته ودفع الرسوم الخاصة به إلكترونيًا.

11- الدفاع المدني

يمكن للمواطنين أن يقوموا بالإبلاغ عن الحرائق والحوادث والمخالفات إلكترونيًا من خلال الاعتماد على موقع الإدارة العامة للدفاع المدني، وكذلك الحصول على تصاريح السلامة الخاصة ببناء المباني والتصاريح الخاصة بالمصانع من خلال خدمات منصة دبي الرقمية.

كما يمكن أيضًا الحصول على معلومات ونصائح وإرشادات حول السلامة من الحرائق والكوارث، وكذلك تقديم طلبات الفحص للتأكد من مطابقة المنشئات لأحكام السلامة.

12- تنمية المجتمع

تتنوع الخدمات التي توفرها هيئة دبي الرقمية من خلال هيئة تنمية المجتمع بدبي، حيث توفر إمكانية طلب الرعاية الاجتماعية ومتابعة حالة الطلب، وكذلك تسجيل ذوي الإعاقة للحصول على البطاقة وطلب الخدمات والتسهيلات المخصصة لهم إلكترونيًا.

كما يمكن تسجيل كبار المواطنين للحصول على البطاقة الخاصة بهم، وتسجيل المتطوعين في البرامج المختلفة للبحث عن فرص تطوع متنوعة في دبي حسب مجال اهتمام المتطوع.