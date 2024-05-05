تكنولوجيا: إطلاق فارة الالعاب اللاسلكية KEYCHRON M7 بسعر معقول ومستشعر متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Keychron فارة ألعاب لاسلكية جديد، والتي يطلق عليها اسم M7. تأتي الفارة بتصميم خفيف الوزن، ومستشعر دقيق، واتصال متعدد الاستخدامات، وتصميم مريح، وتتحقق من جميع العوامل الحاسمة.

وافضل شيء هو أن السعر في متناول الجميع أيضًا، إذ ان سعر الفارة هو 49 دولارًا، وهو أقل بشكل معقول بالنسبة لجميع الأشياء الجيدة التي تأتي معها.

أحد أهم ميزات فارة Keychron M7 هو مستشعر PixArt PAW 3395، وهو مستشعر معروف تمت الإشادة به لكونه دقيقًا للغاية وسريع الاستجابة.

يجعل هذا المستشعر فارة الألعاب رائعة للاعبين التنافسيين الذين لا يريدون التضحية بالدقة. ومع ذلك، فإن دقة المستشعر ليست هي الشيء الجيد الوحيد في Keychron M7.

توفر الفارة خيارات اتصال متعددة الاستخدامات، بما في ذلك زمن وصول منخفض يبلغ 2.4 جيجاهرتز، وتقنية Bluetooth لمزيد من التوافق، واتصال سلكي.

يوجد أيضًا على جهازي دونجل بتردد 2.4 جيجاهرتز، يحتوي أحدهما على رأس من النوع C، بينما يأتي الآخر برأس عادي من النوع A. هذا من شأنه أن يسهل الحصول على اتصال منخفض زمن الوصول في معظم الإعدادات.

ومن المزايا المهمة الأخرى لفارة الألعاب اللاسلكية Keychron M7 هو معدل الاقتراع. تم تصنيفه بما يصل إلى 1000 هرتز، مما يعزز استجابة فارة الألعاب.

هناك أيضًا خيار تخصيص أداء الفارة وفقًا لتفضيلاتك من خلال برنامج Keychron Engine. يوفر لك هذا البرنامج، المتوفر لنظامي Windows و Mac، القدرة على إجراء الكثير من التعديلات.

يتضمن ذلك إعدادات DPI ومعدل الاقتراع ووحدات الماكرو ومسافة الإقلاع والمزيد. كما ان جودة بناء Keychron M7 رائعة أيضًا.

تأتي الفارة مزودة بقشرة مريحة مقترنة بمفاتيح دقيقة ذات نقاط وردية اللون ذات غلاف أزرق من Huano.

تشمل الميزات الأخرى في Keychron M7 بطارية بقوة 600 مللي أمبير وعمر بطارية يصل إلى 70 ساعة وزر مخصص لتغيير معدل الاقتراع و DPI.

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