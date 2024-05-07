تكنولوجيا: ابل تقدم قلم Apple Pencil Pro بتجربة جديدة للمستخدمين #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل اليوم عن إصدارها الجديد من قلم Apple Pencil Pro الذي ينطلق بتجربة جديدة بمستوى وآداء إحترافي لدعم المستخدمين.

يأتي قلم Apple Pencil Pro بمستشعر جديد مدمج لدفع قدرات جديدة للقلم، مع إستجابة جديد لتحسين تجربة المستخدم.

وتتضمن التفاعلات الجديدة لقلم Pro ميزة الضغط لإظهار لوحة جديدة للأدوات، هذا إلى جانب محرك لدفع إستجابة لمسية للقلم.

أيضاً يتضمن القلم الجيروسكوب الذي يتيح للمستخدم لف القلم للتحكم بدقة أعلى، كما تدعم ابل Pencil Pro بخدمة Find My التي تتيح تحديد موقع القلم في حالة فقدانه، ويدعم القلم الشحن والتخزين بالإتصال المغناطيسي بأجهزة Pro.

كما يمكن لحركة تدوير القلم أن تدعم المستخدم في إنشاء فرش جديدة للإبداع، أو اللف لتغيير حجم الفرش، والألوان وغيرها من المميزات.

أيضاً أكدت ابل إمكانية تطوير مزيد من التفاعلات لقلم Pro من قبل مطوري التطبيقات، كما يتيح القلم تنفيذ بعض الإجراءات على أجهزة iPad Pro دون لمس الشاشة، مثل نقل وتدوير الكائنات، ويدعم القلم العمل أيضاً مع أجهزة الآيباد آير.

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