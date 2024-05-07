تكنولوجيا: سعر أجهزة iPad Pro وملحقات ابل التي أعلن عنها اليوم #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل خلال فعاليات مؤتمرها اليوم عن جيل جديد من أجهزة الآيباد برو التي تأتي بترقية وتحسينات كبيرة، مع بعض الملحقات الجديدة، وفي السطور القادمة نستعرض سعر هذه الإصدارات.

تتوفر أجهزة iPad Pro اليوم للحجز المسبق بسعر يبدأ من 999 دولار للنموذج المميز بحجم 11 إنش، والذي يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت، على أن يتوفر الجهاز بسعة 512 جيجا بايت و1 أو 2 تيرابايت.

أيضاً يتوفر جهاز الآيباد برو بحجم 13 إنش بنفس الإختيارات في سعة التخزين بسعر يبدأ من 1299 دولار، ومن المقرر أن تبدأ ابل شحن هذه الإصدارات الأسبوع المقبل.

من جانب أخر تقدم ابل قلم Apple Pencil Pro الجديد بسعر 129 دولار، بينما تتوفر لوحة مفاتيح Magic الجديدة لنموذج الآيباد المميز بحجم 11 إنش بسعر 299 دولار، ولنموذج الآيباد المميز بحجم 13 إنش بسعر 349 دولار.

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