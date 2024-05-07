تكنولوجيا: ابل تطلق iPad 10 بسعر يبدأ من 349 دولار #AppleEvent

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توقفت ابل عن بيع الجيل السابق من أجهزة الآيباد بعد إعلانها عن الجيل العاشر اليوم، حيث تقدم iPad 10 بسعر يبدأ من 349 دولار.

انطلق iPad 10 اليوم بشكل رسمي بسعر أقل من الجيل التاسع من السلسلة الذي جاء بسعر 449 دولار للأسواق وهو الإصدار الأخير من السلسلة بمنفذ Lightning، بينما يأتي الجيل العاشر بمنفذ USB C.

أيضاً رغم توقف ابل عن إنتاج الجيل التاسع من أجهزة الآيباد، إلا أن ابل تستمر في بيع قلم Apple Pencil الأصلي والمميز بموصل Lightning بسعر 99 دولار.

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