احتمالية وصول محرك بحث ChatGPT فى 9 مايو

مع وجود تحدى قائم بين Google Gemini وChatGPT وخوض كل منهما منافسة شرسه لاثبات مكانتهم بين المستخدمين، تظهر شائعات تشير الى وجود محرك بحث قادم مدعوم بنظام ChatGPT (محرك بحث ChatGPT) فى 9 مايو، مما يُشير الى تهديد هيمنة جوجل على محركات البحث، موضوع ChatGPT كان من المواضيع التي ناقشناها بشكل قوي على موقعنا هنا، وتحدثنا في مقالات عديدة عن روبوت المحادثات والجديد الذي يقدمه وخلافه، مثل مقالنا عن كتابة أوامر فعالة على روبوت المحادثات، تعالى نتناقش في هذا الأمر.

تشير الشائعات الى اطلاق محرك بحث ChatGPT فى 9 مايو:

نتجت هذه الشائعات عن وجود احد مستخدمى Reddit رصد إنشاء شهادات SSL للنطاق search.chatgpt.com، ولكنه لم يتوقف عند هذا النطاق لتنتج هذه الاشاعة ولكنهم عثروا ايضًا على تغريدة من حساب AI يعمل كمضيف لحلقات Podcast ( يقرأ فيها Search (dot) ChatGPT (dot) com فى 9 مايو، فى اشارة منه الى تاريخ اصدار محرك بحث ChatGPT، طبعًا في هذا الوقت الدخول الى هذا الرابط يقوم بعرض خطأ 404 لأن المحرك لا زال غير موجود بعد ولم تطلقه الشركة، فلا يمكن اعتبار ما نقول رسميًا بعد.

على الرغم من عدم وجود تفاصيل كفاية حتى هذه اللحظة على اطلاق محركات بحث ChatGPT ولكن اطلاق OpenAI لمحرك بحث تبدو منطقية من الناحية الاستراتيجية. على الرغم من ان مايكروسوفت يعتبر المستثمر الرئيسي فى Open AI ولكنها فشلت فى السيطرة على هيمنة جوجل فى محركات البحث من خلال محرك بحث Bing وحده. ذكرت صحيفة The Information ان OpenAI تعمل على تطوير منتج بحث على الويب مدعو جزئيُا بواسطة Bing.

هل هذه الاشاعات كافية على احتمالية وصول محرك بحث ChatGPT؟

قد تشير هذه التطورات الاخيرة الى ان محرك بحث ChatGPT على وشك الاطلاق، مما جمعناه حتى الان يمكن لمنتج محرك بحث ChatGPT ان يوفر ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعى ونتائج سريعة، تمامًا مثل تجربة البحث التوليدية (SGE) من Google، بما ان 9 مايو ليس ببعيد فسوف نكتشف ما يخبئه OpenAI لنا وفى نفس الوقت اخبرنا ماهو رأيك فى محرك بحث ChatGPT وما يمكنه فعله؟

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