انتهى أمس مؤتمر آبل Let Loose والذي استمر قرابة الـ 40 دقيقة. وكان الآيباد هو نجم الحدث حيث كشفت آبل عن طرز آيباد برو و اير جديدة بالإضافة إلى ملحقات مثل شريحة M4 الجديدة والجيل التالي من قلم ابل. ولنتعرف خلال السطور التالية على ملخص مؤتمر آبل Let Loose وأهم ما أعلن عنه صانع الآيفون.

مؤتمر آبل Let Loose

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ظهر تيم كوك كالعادة في بداية الحدث ليستعرض بعض المعلومات المثيرة حول منتجات الشركة، وتحدث كوك عن نظارة الواقع المختلط آبل فيجين برو وكيف أنها أصبحت لا غنى عنها بالنسبة للشركات، وحاليا نصف شركات فورتشن 100 تستخدم Apple Vision Pro في تصميم السيارات وأيضا محركات الطائرات وحتى في السيارات والأفلام والرعاية الصحية، كما أوضح كوك بشكل سريع أن ماك بوك اير الذي يعمل بشريحة M3 استطاع أن يكون الأكثر مبيعا في جميع أنحاء العالم، ثم انتقل الى باقي إعلانات مؤتمر آبل Let Loose.

جهاز iPad Air

انتقل الحديث من كوك إلى تيرنوس الذي يتولى قسم الأجهزة في آبل وفي عرض أحدث أجهزة مؤتمر آبل Let Loose أعلن عن طرازين جديدين من آيباد اير لأول مرة، يأتي الطراز الأول المعاد تصميمه من iPad Air بحجم 11 بوصة والطراز الثاني الجديد كليا فيأتي بحجم 13 بوصة، وبفضل شريحة آبل M2، يقدم جهاز iPad Air الجديد أداء مذهل وإمكانات قوية للذكاء الاصطناعي؛ حيث يوفر الآيباد اير الجديد أداء أسرع بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق الذي يعمل بشريحة M1، كما يدعم الجهاز ملحقات مثل قلم آبل ولوحة مفاتيح ماجيك الطبيعية من Apple كأنه لا شيء جديد.

بالنسبة للكاميرا الأمامية فأصبحت تتوفر الآن في وضع الـLandscape من أجل إجراء مكالمات فيس تايم أو مكالمات فيديو عادية مع الأصدقاء والعائلة بسلاسة أكبر وبوضع أفضل، بدلًا من ان تكون الكاميرا في وضع Portrait والتي كانت تُخرج مكالمات فيديو بوضع غريب، كما تتيح الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابيكسل التقاط صور عالية الوضوح وفيديوهات 4K غنية بالتفاصيل، مع دعم التصوير بالحركة البطيئة.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز آيباد اير 2024 بمكبرات صوت ستيريو وصوت مكاني، والمايك المزدوج يمكنه التزامن مع الكاميرا لإلتقاط الصوت بدون ضوضاء في الخلفية، أما آيباد اير مقاس 13 بوصة فيمكنه الآن توفير جودة صوت أفضل مع Bass أعلى مرتين بفضل السماعات القوية ونقاء أفضل.

سيتوفر جهاز آيباد اير الجديد مقاس 11 و13 بوصة بعدة ألوان مثل الأزرق والليلكي وضوء النجوم والرمادي الفلكي كما سيتوفران بخيارات تخزين مختلفة وهذا يشمل، 128 و 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت. وبالنسبة للسعر، يبدأ سعر آيباد Air مقاس 11 بوصة من 599 دولارًا (2499 درهم إماراتي)، بينما يبدأ سعر آيباد اير مقاس 13 بوصة من 799 دولارًا (3299 درهم إماراتي) وسيكون الطرازين متاحين في الأسواق بدءا من الأسبوع القادم.

جهاز iPad Pro

ثاني اعلانات مؤتمر آبل Let Loose، قد كشفت آبل النقاب عن جهازها الجديد iPad Pro والذي قال عنه تيم كوك أنه مزود بشاشة هي الأكثر تطوراً في العالم، مع شريحة M4، والجيل التالي من قلم Apple Pro، يأتي آيباد برو 2024 الأكبر حجما بتصميم هو الأنحف مقارنة بأي جهاز آخر لآبل، حيث يأتي طراز آيباد برو مقاس 11 بوصة بسمك 5.3 مم ووزن 444 جرام بينما الطراز الآخر مقاس 13 بوصة فيأتي بسمك 5.1 مم مع وزن 113 جرام، وكلا الجهازين مزودان بهيكل من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 بالمئة.

ولأول مرة، يتوفر جهاز آيباد برو الجديد بشاشة ريتنا ألترا XDR، لتقديم تجربة مرئية لا مثيل لها؛ حيث تتميز الشاشة الجديدة بتكنولوجيا OLED التي توفر سطوعاً فائقاً للشاشة بالكامل، ويدعم الجهاز الجديد سطوعاً مذهلاً يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع على كامل الشاشة للمحتوى العادي وذروة سطوع تصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR.

لكن هذا ليس كل شئ، مؤتمر آبل Let Loose غطى إطلاق معالج او شريحة M4 والتي تعمل بالجيل الثاني من تكنولوجيا 3 نانومتر، هذا يعني كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، كما تعمل الشريحة على تحسين الألوان والسطوع والدقة لمستويات غير مسبوقة وتعمل شريحة M4 بمعالج مركزي يضم أربعة أنوية للأداء و 6 أنوية للكفاءة، وهكذا يمكن لشريحة M4 تقديم أداء أسرع مرة ونصف مقارنة بشريحة M2 الموجودة في الإصدار السابق من آيباد برو، كما تحتوي على معالج رسوميات يعمل بـ 10 أنوية ويوفر عددا من الميزات الرائعة والتي تتوفر لأول مرة في جهاز آيباد وتشمل، التخزين المؤقت الديناميكي وتكنولوجيا تتبّع الأشعة والتظليل الشبكي المسرّعة بواسطة الأجهزة.

وفي الخلف، يأتي iPad Pro بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل والتي تسمح للمستخدم بإلتقاط صور وتسجيل فيديوهات أكثر من رائعة ومليئة بالتفاصيل حتى عند التصوير في الإضاءة المعتمة، وهناك أيضا ميزة الفلاش المتكيف الجديد بتكنولوجيا انسجام اللون والذي سوف يمنحك القدرة على مسح المستندات ضوئيا بشكل أفضل وأكثر سلاسة.

سيتوفر ‌iPad Pro‌ باللون الفضي والأسود الفلكي، وسيبدأ سعر آيباد برو مقاس 11 بوصة من 999 دولارًا (4199 درهم إماراتي) أما الطراز 13 بوصة فسيبدأ سعره من 1299 دولارًا (5499 درهم إماراتي) وسيكون كلا الجهازين متاحين في الأسواق بدئا من يوم الأربعاء 15 مايو أي بعد اسبوع من مؤتمر آبل Let Loose تقريبًا.

ملحقات جديدة

أزاحت آبل الستار قبل نهاية الحدث عن عدد من الملحقات الجديدة بما في ذلك قلم آبل برو والذي يصل سعره إلى 129 دولارا (319 درهم إماراتي) وهو مصمم للعمل خصيصا من أجل آيباد برو و اير الجديدين فقط، ويتمتع قلم Apple Pro‏ بعدد من الميزات والإمكانيات الرائعة والتي تشمل مستشعر جديد يمكنه رصد حركة أصابع المستخدم عند الضغط عليه، بعدها يعرض لوحة تبديل سريعة بين الأدوات والألوان والخطوط -شيء مثل Air command الخاصة بسامسونج- كما يتميز القلم بردود فعل لمسية سريعة جدا، ولأول مرة، بات يدعم قلم آبل الجديد ميزة تحديد الموقع Find My لتتمكن من العثور عليه بشكل سريع في حالة فقدانه.

علاوة على ذلك، في مؤتمر آبل Let Loose قدمت لنا الشركة لوحة مفاتيح ماجيك جديدة للآيباد برو والتي تتوافر بالأسود والأبيض ويصل سعرها إلى 299 دولارا (1199 درهم إماراتي) لآيباد 11 بوصة و349 دولارا (1399 درهم إماراتي) لآيباد 13 بوصة.

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في الختام، أنهى تيم كوك المؤتمر بعد أن أشار إلى أن الحدث تم تصويره وعمل مونتاج له من خلال الماك والآيباد، وأوضح أنه ينتظرنا الشهر القادم حيث مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 24 حيث ستعلن الشركة عن أنظمة التشغيل الجديدة والمزيد من المفاجأة بإنتظارنا.