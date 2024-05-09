تسريب فيديو يعلن عن ساعة Huawei watch fit 3 قبل الاطلاق

جميعًا نعلم ان ساعة Huawei watch fit 3 لم تبدأ رحلتها الترويجية بعد وانها سوف تبدأها رسميًا فى 7 مايو، ولكننا نعلم الكثير بفضل الفيديو التسريبى الذى يذكر الكثير عن التصميم والمواصفات الرئيسية للساعة الذكية القادمة ولكن الفيديو الترويجى التسريب لم يكتفى بهذا الحد ولكنه ايضًا يشير الى تحسين عمر البطارية، لذا دعونا نتحقق من الجهاز قبل اطلاقه.

مميزات ساعة Huawei watch fit 3 عن سابقتها؟

يظهر فى الفيديو المسرب ساعة Huawei watch fit 3 الجديدة بعض قدرات الجهاز وتحسين عمر البطارية. ستكون الساعة قادرة على العمل لمدة 10 ايام متواصلة بدون الحاجة الى شحنها هذا يكون فى الاستخدام العادى، أما فى الاستخدام المكثف يمكن ان تظل لمدة 7 ايام متواصلة بدون شحن، وهو ما يعتبر امر اكثر من كافى.

وايضًا يظهر فى الفيديو ساعة Huawei watch fit 3 مجموعة واسعة من الاحزمة الملونه، والتى من المرجح ان تكون متاحة عند الاطلاق، يظهر الفيديو الساعة من جميع الاتجاهات يقال ان الشاشة اكبر من سابقاتها ويبلغ حجم الشاشة 1.82 بوصة. ويقال ان هذا التصميم مشابه اكثر الى Apple watch.

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