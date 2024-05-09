التطبيقات الحكومية تحصل على علامة توثيق على متجر Google Play

حاليًا يقوم متجر google play بتطبيق شارات جديدة على التطبيقات الحكومية، ولجأت google play الى هذه الخطوة لمعرفة اذا كان هذا التطبيق مشروع قانونى ام انه ليس كذلك ولان الامر يصبح معقدًا احيانًا ولجعل الامر اسهل فى التمييز، على الاقل بالنسبة للتطبيقات التى تم انشاؤها من قبل الحكومات الاتحادية لذلك سوف يقومون بتطبيق شارة جديدة على التطبيقات الحكومية.

بماذا سوف تفيد الشارات التى سوف تقدمها Google play على التطبيقات الحكومية؟

يقوم متجر Google play بتقديم شارات التطبيقات الحكومية، لمساعدة المستخدمين على تحديد التطبيقات الرسمية بشكل افضل. ايضًا تعلن الشركة انه فى بداية الامر سيتمكن المستخدمون من رؤية الشارة على اكثر من 3000 تطبيق حكومى من 12 دولة مختلفة. وتشمل هذه الدول:

أستراليا

في قارة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك

في قارة آسيا اليابان كوريا الجنوبية اندونيسيا الهند

فى قارة أمريكا الجنوبية البرازيل

فى قارة أوروبا ألمانيا



الشارة المضافة هى ايقونة لمبنى مع كلمة حكومة تحتها، أذا قمت بالانتقال الى احدى هذه التطبيقات سوف تجد هذه الشارة على اليمين من تقييم التطبيق. وللتأكد يمكنك ان تنقر على الشارة الخاصة بالتطبيقات الجكومية وسوف تظهر رسالة مضمونها ان هذا التطبيق مرتبط بكيان حكومى، امثلة على التطبيقات التى ستحصل على الشارة NASA وFEMA وIRS2Go.

متى سوف تقوم جوجل بتطبيق شارة التطبيقات الحكومية:

اعلنت جوجل عن هذه الميزة فى بداية نوفمبر 2023 لتعزيز التطبيقات عالية الجودة على المنصة، وقد تم اختبار هذه الميزة مع نسبة صغيرة من المستخدمين. ولكن الان يمكن للجميع رؤية شارة التطبيقات الحكومية ابتداًء من اليوم، أذا كنت ترغب فى معرفة المتطلبات الحصول على الشارة للتطبيقات الحكومية، قامت الشركة بنشر صفحة مساعدة توضح ذلك.

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