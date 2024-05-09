كيفية تحويل تسجيل صوتي الى نص مع هواتف سامسونج

يبحث الكثيرون عن البرامج التي تقوم بتحويل تسجيل صوتي الى نص على الهواتف المحمولة، مما يساعد ذلك في تيسير العديد من المهام واختصار الوقت بشكل ملحوظ، ولكن الآن مع هواتف Galaxy AI لا داعي لاستخدام برامج أو أدوات خارجية، فقط تابع معنا هذا المقال لتتعرف على الخطوات التي يمكنك القيام بها بواسطة هاتفك سامسونج المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أطلقت شركة سامسونج هاتفها Galaxy S24 كأحدث موديلات سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث أصبح المسجل الصوتي الملحق بالهاتف الآن له القدرة على تلخيص سجل مكالماتك والحصول على ملخص للسجلات مدعوم بـ AI بل يمكنه أيضًا ترجمة النصوص إلى لغات مختلفة مع إمكانية تحويل تسجيل صوتي الى نص، وتحديد الأصوات المختلفة داخل نفس التسجيل الصوتي، هيا بنا نرى كيف يحدث ذلك، ولكن قبل ذلك سوف نتعرف أولًا على Samsung Galaxy AI وكيف يعمل.

ما هو Samsung Galaxy AI وكيف يعمل؟

أثبتت هذه التقنية أن الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لا يجعل مميزات الهاتف المحمول أكثر ذكاءً فقط، بل يجعله أيضًا أكثر استجابة وذلك بفضل قدرته على فهم عادات المستخدم لذلك ميزة هواتف سامسونج Galaxy AI ليست مجرد أداة موثوقة ولكنها قابلة للتكيف لتلبية احتياجات المستخدم المتغيرة كإمكانية تحويل التسجيل الصوتي إلى نص وهو موضوعنا اليوم.

قامت سامسونج بتحسين تقنية الذكاء الاصطناعي التي تسمى جالاكسي AI لتحسين تجربة المستخدم بشكل كبير من حيث الاتصال والترفيه حيث أنه مصمم خصيصًا لتحقيق أقصى قدر من كفاءة أداء الأجهزة المحمولة، يتم تطبيق Galaxy AI على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، ويتم دعمه بواسطة خوارزمية الذكاء الاصطناعي التقليدية.

خطوات تحويل تسجيل صوتي الى نص بواسطة Galaxy AI

كجزء من جهودها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، أطلقت سامسونج خيارًا جديدًا للنسخ في تطبيق Voice Recorder الخاص بها والذي يعمل بشكل مشابه لتطبيق Google Recorder على Pixels، تعمل سامسونج من خلال سلسلة Galaxy AI على تحديث تطبيق التسجيل الصوتي لإضافة ميزة جديدة لنسخ تسجيلاتك وتحويلها إلى نصوص كما تقوم بالتعرف على الأصوات المختلفة لأشخاص متعددة ووضع علامة تميزهم في عملية النسخ، بعد إتمام النسخ تعرض سامسونج خيار ترجمة النص إلى لغة أخرى، كما تقوم بعرض اللغة الأصلية والترجمة جنبًا إلى جنب، ويمكن أيضًا للمستخدمين اختيار الحصول على ملخص AI للنص النهائي، وفيما يلي خطوات تحويل تسجيل صوتي الي نص بواسطة هذه الميزة.

1. نسخ التسجيل الصوتي الخاص بك

من تطبيق Voice Recorder، حدد التسجيل من قائمة التسجيلات التي تريد نسخها.

اضغط على زر نسخ، ثم قم بتأكيد اللغة التي تريد أن يظهر النص بها.

بعد الانتهاء من التسجيل وحفظه على الهاتف، سيكون هناك اختيار للحصول على النسخ التلقائي للنص بعد ذلك.

2. مراجعة النص

سوف يستغرق تحويل الصوت إلى نص على هاتفك Galaxy AI بعض الوقت، يختلف الوقت باختلاف مدة التسجيل.

سوف يظهر لك الهاتف نسبة مئوية توضح مراحل عملية التحويل.

عند الانتهاء من التحويل، ستتوفر نسخة من النص للاطلاع عليها.

عند تشغيل النص، سيتم تمييز الكلمات باللون الأزرق أثناء نطقها.

3. تحرير النص

بالرغم من كفاءة قدرات النسخ وتحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص في هاتفك Galaxy AI، ولكن قد يكون هناك بعض الأخطاء لذلك إذا اكتشفت أي خطأ إملائي تريد تصحيحه أو إذا كان النص يحتوي على كلمات غير مفهومة، فيمكنك تحرير النص من خلال الضغط على أيقونة قائمة الخيارات وتحديد أيقونة تحرير.

قم بالضغط على النص الذي تريد إجراء تعديل عليه، واستخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإجراء التغييرات.

عند الانتهاء، قم بحفظ النص وسيكون لديك خيار استبدال الملف الأصلي أو حفظه كملف جديد.

4. تغيير أسماء الأشخاص المتحدثين

عند تحويل التسجيل الصوتي الى نص سيتم بشكل افتراضي التعرف على النص فقط، وبالنسبة للمتحدثين سيتم التعرف عليهم كمتحدث 1 ومتحدث 2 ، لذلك إذا كنت تريد تمييز أسماء المتحدثين فسوف تحتاج إلى تغيير تلك الأسماء بنفسك.

قم باختيار “تحرير” ، واضغط على الجزء الذي تريد تحديثه.

ستظهر نافذة منبثقة يمكنك من خلالها إدخال الاسم الجديد وتحديد ما إذا كنت تريد تغييره في النص بأكمله أم في هذا لجزء فقط وقم بإعادة التسمية.

5. الحصول على ملخص للتسجيل الصوتي

يمكن لـ Galaxy AI فحص التسجيل الخاص بك وتلخيص النقاط الرئيسية، كل ما عليك القيام به هو الضغط على “تلخيص”، وانتظر حتى يقوم Galaxy AI بعمله، سيظهر الملخص كقائمة من النقاط مع رموز زمنية توضح جزء التسجيل الذي يتم تلخيصه.

6. ترجمة النص

لا تقتصر مزايا Galaxy AI في تحويل تسجيل صوتي الى نص فقط، بل يمكنه أيضًا ترجمة النص بعد الانتهاء من عملية التحويل، لذلك إذا كنت إذا كنت ترغب في ترجمة النص أيضًا إلى لغة أخرى، قم الخطوات التالية:

الضغط فوق أيقونة الترجمة في القائمة العلوية.

ستظهر قائمة تضم عدد من اللغات

قم باختيار اللغة المطلوبة

اضغط على زر ترجمة وسوف يتم تضمين النص المترجم أسفل النص الأصلي.

في الختام، لا تتوقف شركة سامسونج عن تحسين أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بها، وأحدث ما قدمته هو Galaxy AI من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمكانيات الداخلية للهاتف ومن ضمنها المسجل الصوتي، لذلك إذا كنت تريد الحصول على مميزات Galaxy AI لتحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص وترجمتها بشكل فوري، فقط أعد قراءة هذا المقال واتبع الخطوات الموضحة به.

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