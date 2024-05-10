شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما يمكن توقعه بمؤتمر جوجل للمطورين الأسبوع المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيُعقد مؤتمر جوجل للمطورين الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 14 مايو، ويعد هذا أحد أكبر المؤتمرات التقنية لهذا العام وغالبًا ما يكشف النقاب عن برامج جديدة رئيسية مثل الإصدارات الجديدة من أندرويد، وأجهزة جوجل القادمة.



من المقرر عقد Google I/O 2024 في 14 مايو 2024، وسيتم بث المؤتمر عبر الإنترنت ويكون الحضور الشخصي محدودًا، سيبدأ الحدث الرئيسي في الساعة 13:00 بالتوقيت الشرقي (10:00 بتوقيت المحيط الهادئ) وسيتم بث الكلمة الرئيسية على موقع يوتيوب وأيضًا على موقع جوجل الرسمي.

Google I/O 2024: ماذا تتوقع؟

أندرويد 15

ينصب تركيز Google I/O بشكل أساسي على البرامج، لذلك يمكننا أن نتوقع بأمان مناقشة الكثير من البرامج خلال المؤتمر.

وخلال الكلمة الرئيسية، من المتوقع أن تقدم جوجل للمطورين الكثير من المعلومات حول إصدار أندرويد الرئيسي التالي حتى يتمكنوا من البدء في تطوير التطبيقات له.

بالرغم من ذلك، فإن النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 15 موجودة بالفعل، نحن نحصل على لمحات من الميزات مثل Privacy Sandbox المحدث والمشاركة الجزئية للشاشة وميزات أرشفة التطبيقات على مستوى النظام لتحرير مساحة التخزين، كما قمنا أيضًا بتحسين الاتصال عبر الأقمار الصناعية ووضع جديد لكفاءة الطاقة وعناصر تحكم إضافية في الكاميرا داخل التطبيق.

لكن هذه ليست الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام في أندرويد 15، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن الجزء الأكبر من الميزات الجديدة خلال المؤتمر، ومن المحتمل أن نكتشف كيفية عمل المراسلة عبر الأقمار الصناعية، وقد نرى أيضًا أدوات شاشة القفل كنقطة تركيز للأجهزة اللوحية.

يشاع أيضًا وجود ميزة جديدة تسمى Private Space – والتي يقال إنها ستسمح لك بإخفاء البيانات والتطبيقات.

الذكاء الاصطناعي التوليدي: ميزات وتحديثات جديدة



ركز مؤتمر جوجل الأخير أيضًا بشكل قوي جدًا على الذكاء الاصطناعي ونتوقع أن يحدث موقف مماثل هذا العام، حيث يكتسب الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة جذب متزايدة ويصبح أكثر شعبية ومطلوبًا، ومن المرجح أن يكون Gemini AI من جوجل في الوجهه.

يأتي ذلك وسط شائعات حول استبدال Gemini لمساعد جوجل، ومن المحتمل أن نسمع تفاصيل حول هذا التحول خلال الحدث، كذلك قد تذكر جوجل مساعد الذكاء الاصطناعي المسمى Pixie (والحصري لأجهزة Pixel)، والذي ترددت شائعات عنه في ديسمبر.

يمكنك أيضًا توقع وصول تحديثات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية إلى منتجات جوجل مثل البحث، وكروم، وجيميل، وتطبيقات الإنتاجية الأخرى.

نتوقع أيضًا توفرًا أوسع لميزات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى ميزات جديدة.

سلسلة Pixel 9 وPixel Fold 2

على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده، فمن المحتمل أننا سنرى على الأقل إعلانًا تشويقيًا صغيرًا حول هواتف Google القادمة، Pixel 9 و 9 Pro.

ومع ذلك، لا نتوقع أن يتم الكشف عن المنتجات الكاملة هذه المرة، على عكس العام الماضي عندما أصدرت جوجل إعلانًا كاملاً عن أول Pixel Fold.

ما لا تتوقعه: أجهزة جديدة

كان عالم التكنولوجيا هادئًا ويتوقع أن يتم الكشف عن هاتف Pixel 8a خلال المؤتمر، ولكن في خطوة مفاجئة، أعلنت جوجل عن الهاتف متوسط ​​المدى في 7 مايو، أي قبل أسبوع واحد من Google I/O، وسيكون الهاتف متاحًا في المتاجر بدءًا من 14 مايو مع توفر الطلبات المسبقة بالفعل.

كما يتوفر الآن جهاز جوجل بكسل اللوحي كإصدار مستقل بدون قاعدة إرساء (تم بيعه في البداية معه فقط)، حيث يمكننا أن نتوقع أن تقدم جوجل مزيدًا من المعلومات حول سبب إعادة تشغيل الجهاز اللوحي أثناء الحدث.