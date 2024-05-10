شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعلان iPad الجديد يثير انتقادات لـ "تدميره التجربة الإنسانية".. وأبل تعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، بعد أن أثار إعلانها الجديد عن أحدث إصداراتها من جهاز أيباد حالة من الغضب، والذى صور مكبسا هيدروليكى يسحق عدد من الأشياء الأبداعية منها آلات موسيقية ومكتب وتماثيل فنية.

ويظهر الإعلان، الذى أطلقه الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك، المكبس وهو يسحق عناصر مختلفة بدءا من البيانو وبندول الإيقاع إلى علب الطلاء ولعبة اركيد، قبل أن يظهر جهاد أيباد برو الجديد بدلا منها، مصحوبا بتعليق صوتى يقول: "أقوى جهاز أيباد على الإطلاق هو أيضا الأرفع.

ورأى العديد من المعلقين على السوشيال ميديا الإعلان على أن أيباد يمكن أن يضغط براعة الثقافة الإنسانية إلى جهاز بعمق 5 ملم. وعلق الممثل هيو جرانت على منصة إكس، وقال إن هذا الإعلان يمثل تدميرا للتجربة الإنسانية، بفضل وادى السليكون.

بينما كتبت مخرجة الأفلام الأمريكية جوستين بيتمان، التى انتقدت تأثير الذكاء الاصطناعى على صناعتها، على إكس، وقالت: "لماذا قامت شركة أبل بعمل إعلان يسحق الفنون؟ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى تعنى تدمير الفنون والمجتمع بشكل عام.

واعتذرب أبل لاحقا عن الإعلان، واعترفت أنه أسئ تقديره.

وقال تور ميهيرين، نائب رئيس الاتصالات التسويقية فى شركة أبل، فى بيان أُرسل إلى المجلة التجاريةAdAge إن الإبداع موجود فى حمضنا النووى فى أبل، ومن المهم للغاية لنا أن نصنن منتجات تمكن المبدعين فى جميع أنحاء العالم. هدفنا هو الاحتفال بعدد لا يحصى من الطرق التى يعبر بها المستخدمون عن أنفسهم وبحلبون أفكارهم غلى الحياة من خلال iPad. وأضاف: لقد أخطأنا الهدف بهذا الفيديو، ونحن متأسفون.