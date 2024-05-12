شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت قد تدفع 242 مليون دولار بسبب مساعدها القديم "كورتانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة محلفين اتحادية في ولاية ديلاوير الأمريكية، إنه يجب على مايكروسوفت أن تدفع لمالك براءة الاختراع IPA Technologies مبلغ 242 مليون دولار، بعد أن قررت أن برنامج المساعد الافتراضي Cortana من مايكروسوفت انتهك براءة اختراع IPA.

واتفقت هيئة المحلفين مع IPA بعد تجربة استمرت أسبوعًا على أن تقنية التعرف على الصوت من مايكروسوفت تنتهك حقوق براءات الاختراع الخاصة بـ IPA في برامج اتصالات الكمبيوتر.

IPA هي شركة تابعة لشركة ترخيص براءات الاختراع Wi-LAN، المملوكة بشكل مشترك لشركة التكنولوجيا الكندية Quarterhill وشركتين استثماريتين، واشترت براءة الاختراع وغيرها من شركة Siri Inc التابعة لشركة SRI International، والتي استحوذت عليها شركة أبل في عام 2010 واستخدمت تقنيتها في مساعدها الافتراضي Siri.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: "نحن واثقون من أن مايكروسوفت لم تنتهك أبدًا براءات الاختراع الخاصة بشركة IPA وسوف تستأنف"، ولم يستجب ممثلو IPA وWi-LAN على الفور لطلب التعليق على الحكم.

ورفعت IPA الدعوى القضائية في عام 2018، متهمة فيها مايكروسوفت بانتهاك براءات الاختراع المتعلقة بالمساعدين الرقميين الشخصيين وملاحة البيانات الصوتية، وتم تضييق نطاق القضية لاحقًا لتشمل براءة اختراع واحدة من IPA. وجادلت مايكروسوفت بأنها لا تنتهك وأن براءة الاختراع غير صالحة.

كما رفعت IPA دعوى قضائية ضد جوجل وأمازون بشأن براءات الاختراع الخاصة بها. هزمت أمازون الدعوى القضائية التي رفعتها IPA في عام 2021، ولا تزال قضية Google مستمرة.