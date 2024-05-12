شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام مساعد جوجل Gemini على هواتف آيفون.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جيميني من جوجل أحدث أداة بديلة للذكاء الاصطناعي لـ ChatGPT وDALL-E 3، على الرغم من عدم توفر تطبيق جيميني مخصص على آيفون في الوقت الحالي، إلا أنه يمكن الوصول إليه من داخل تطبيق جوجل.

بالنسبة لمستخدمي أندرويد، هناك تطبيق جيميني مخصص، وإن كان يقتصر على عدد قليل من الأسواق، يتوافق تطبيق Gemini للمحمول مع أجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار 12 أو الأحدث، يمكن الوصول إليه باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية.

كما يتوفر تبديل Gemini AI داخل تطبيق جوجل لمستخدمي آيفون، إذا لم تكن قد لاحظت تبديل جيميني بعد، فنحن هنا لشرح كيفية الوصول إلى Gemimi AI على جهاز آيفون الخاص بك.

كيفية الوصول إلى نسخة مخفية من Gemini AI على آيفون:

باستخدام جيميني، يمكنك الحصول على مساعدة في الكتابة وتلخيص المحتوى وإنشاء الصور وغير ذلك الكثير، كما يمكن الوصول إلى التبديل المخصص على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 16 أو الأحدث.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي على جهاز آيفون الخاص بك.

الخطوة 1: تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في جوجل لاستخدام Gemini AI على جهاز آيفون الخاص بك.

الخطوة 2: يمكنك رؤية مفتاح تبديل مخصص في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق جوجل.

الخطوة 3: قم بالتبديل إلى زر التبديل والموافقة على الشروط والأحكام للاستمتاع بقدرات الذكاء الاصطناعي السلسة.

علاوة على ذلك، تم الكشف عن أن آبل وجوجل تجريان مناقشات حول دمج Gemini AI من جوجل في أجهزة آيفون لتوفير ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية، على الرغم من عدم وجود كلمة رسمية عن نفسه.

علاوة على ذلك، يشير تقرير جديد من بلومبرج أيضًا إلى أن شركة آبل قد أبرمت اتفاقية مع OpenAI لجلب ميزات ChatGPT إلى آيفون الذي يعمل بنظام iOS 18.