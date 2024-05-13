تكنولوجيا: عرض صور تم التقاطها بواسطة هاتف Viva X100 Ultra في حفل موسيقى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر إطلاق هاتف Vivo X100 Ultra اليوم، 13 مايو. وبالامس، اي قبل يوم واحد فقط من الكشف الرسمي، ظهرت مجموعة من صور الحفل التي تم التقاطها بواسطة الهاتف الذكي.

وكما تُظهر الصور، قد يكون الهاتف القادم أفضل من هاتف Galaxy S24 Ultra من سامسونج.

يأتي هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra مزودًا بكاميرا رئيسية عريضة بدقة 200 ميجابكسل في الخلف، وهي مقترنة بكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وقد سمح هذا الإعداد القوي للكاميرا للهاتف بالحصول على مجموع نقاط كاميرا إجمالي قدره 144 نقطة من DxOMark.

وقد تفوق جهاز Vivo X100 Pro، الذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي، على عروض سامسونج الحالية المتطورة من خلال تحقيق مجموع نقاط قدره 150 نقطة.

ولكن يبدو أن Vivo ستنتقل بالأشياء إلى المستوى التالي مع X100 Ultra. وعندما يتم إصداره، قد نرى DxOMark يشيد بقدرات التكبير/التصغير.

تعرض صور الحفلة التي تم التقاطها بواسطة Vivo X100 Ultra تفاصيل عالية في اللقطات المُكبرة.

إن إمكانيات التكبير/التصغير التي يتميز بها هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra تجعله اختيارًا رائعًا لالتقاط لقطات الحفلات الموسيقية.

وفي العديد من الاختبارات، احتل الهاتف مكانة قوية من خلال تقديم لقطات مكبرة واضحة. ومع ذلك، تعرض المجموعة الجديدة من عينات الكاميرا من Vivo X100 Ultra نتائج أفضل.

يأتي Vivo X100 Ultra مزودًا بإعداد قوي لكاميرا ثلاثية في الخلف، وهو يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل. جميع هذه الكاميرات مدعومة بشريحة معالجة الصور Vivo V2 وطلاء ZEISS T*.

يعد المستشعر ذو دقة 200 ميجابكسل هو الميزة الرئيسية، فهو يأتي بأكبر عدسة مقربة في الصناعة، حيث تأتي بمقاس 1/1.4 بوصة.

وهذا، إلى جانب جوانب الكاميرا الأخرى، يجعل الهاتف يقف كخيار رائع للقطات المكبرة. وهذا بالضبط ما تثبته مجموعة الصور الجديدة.

الصور التي نراها مرفقة بالأعلى والأسفل مأخوذة من حدث “The Singer” الذي أقيم مؤخرًا في الصين.

تم التقاط الصور أثناء التدريبات، وقام مستشعر المنظار في Vivo X100 Ultra بعمل رائع في التقاط اللقطات المكبرة. وبطبيعة الحال فإن التكبير البصري أقل مما تقدمه سامسونج مع هاتفها S24 Ultra.

كمرجع، يبلغ التقريب البصري في هاتف سامسونج 5x، بينما يمكن أن يقدم هاتف Vivo القادم تقريبًا بصريًا يبلغ 3.7x.

وبفضل التكبير الرقمي بمعدل 10x، تتمتع الصور المُكبرة التي تم التقاطها خلال الحدث بمستوى جيد من العمق.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الهاتف يتعامل مع الأضواء بشكل جيد للغاية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى طلاء عدسة ZEISS T*.

على الرغم من أن الشركة لم تقل أي شيء بخصوص السعر حتى الآن، إلا أنه يقال إن الهاتف سيكلف 6699 يوان صيني في الصين (حوالي 944 دولارًا). للمقارنة، يبدأ سعر هاتف Galaxy S24 Ultra من 1299,99 دولارًا في الولايات المتحدة.

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