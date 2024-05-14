علوم وتكنولوجيا

"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية بمنتجات "آبل"

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفع الأمن السيبراني التحذير إلى مستوى عال جدًا من ثغرات أمنية بمنتجات Apple.
ودعا إلى مبادرة إجراء التحديثات. الأمن السيبراني يدعو إلى مبادرة إجراء تحديثات أمنية على منتجات AppleThis is a Twitter Status— الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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