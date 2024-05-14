تكنولوجيا: هاتف vivo X100 Ultra ينطلق بكاميرة periscope بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo بشكل رسمي عن هاتفها vivo X100 Ultra الذي ينطلق بكاميرة periscope بدقة 200 ميجا بيكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3.

ينطلق هاتف X100 Ultra بشاشة E7 LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120Hz، وسطوع يصل إلى 3000 nits، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 50 ميجا بيكسل، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف vivo X100 Ultra بمستشعر رئيسي LYT-900 من سوني بحجم 1 إنش، مع كاميرة periscope بمستشعر ISOCELL HP9 بدقة 200 ميجا بيكسل و حجم مستشعر 1/1.4 ولقد طورت الكاميرة بالتعاون بين vivo وسامسونج.

ويعد هذا المستشعر أكبر مستشعر قدم لكاميرة periscope حتى الآن، حيث يتميز بفتحة عدسات f/2.67، ويعادل بعد بؤري 85مم، كما تأتي الكاميرة بطبقة طلاء Zeiss T، وتدعم معايير “Zeiss APO” التي تؤكد على التحسينات المقدمة في الكاميرة.

كما تدعم كاميرة periscope تكبير بصري حتى 3.7 مرة بتحسينات لحساسية الإضاءة بنسبة 20%، أيضاً تم تعزيز نمط “telephoto macro” لآداء أفضل حتى 20 مرة، كما تحقق الشركة الريادة في هذا الإصدار بدفع تقنية التثبيت “CIPA 4.5” لكاميرة telephoto.

ويعد هذا الإصدار الأول بخوارزمية “BlueImage” التي إستغرق تطويرها 8 أعوام، والتي تهدف إلى معالجة الكثير من مشاكل التصوير التي تشمل الإضاءة الخلفية للكائنات، والحفاظ على دقة التفاصيل في الإضاءة المنخفضة.

ويدعم كاميرة X100 Ultra شريحة معالجة vivo V3+ لمعالجة تسجيل فيديو portrait بدقة 4K، من جانب أخر تأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75 ببعد بؤري 23 مم، مع ميزة التثبيت gimbal بمقدار 1.5 درجة ودعم التثبيت البصري.

ويدعم مستشعر LYT-900 الرئيسي تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، مع نمط 4K portrait مخصص في الفيديو، مع دعم تقنية “Dolby Vision”.

ويأتي المستشعر الثالث LYT-600 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2، وبعد بؤري 14مم، بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يدعم هاتف vivo X100 Ultra رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة (LPDDR5X)، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.

كما ينطلق الهاتف بواجهة OriginOS 4 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، والشحن اللاسلكي بقدرة 30W.

ويدعم هاتف X100 Ultra الإتصال بشبكات 5.5G، والإتصال بالأقمار الإصطناعية ثنائي الإتجاهات في السوق الصيني، كما يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات تشمل التيتانيوم، والأبيض والرمادي بسعر يبدأ من 898 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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