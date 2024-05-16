تكنولوجيا: سوني تطلق هاتف Xperia 10 VI بأبعاد 21:9 ومعالج Snapdragon 6 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف سوني Xperia 10 VI من الفئة المتوسطة بشكل رسمي مؤخراً بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، وأبعاد 21:9.

يتميز هاتف Xperia 10 VI بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz، ويضم طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus في الجهة الأمامية، ويتميز الهاتف بكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

وتؤكد سوني على أن المكبرات الصوتية تأتي بآداء أقوى في هذا الإصدار، مع تحسينات في وضوح ونقاء الصوتيات، كما يتميز Xperia 10 VI بتصميم من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 50%.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Xperia 10 VI مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، والذي يدعم تكبير داخل المستشعر حتى مرتين ببعد بؤري يصل إلى 52مم والذي يدعم جذب كم أكبر من الإضاءة مقارنة بكاميرات telephoto المستقلة.

كما يقدم الهاتف ميزة تسجيل فيديو بدقة 4k عند 30 إطار لكل ثانية، من جانب أخر تأتي الكاميرة الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وبعد بؤري يعادل 16مم.

وينطلق Xperia 10 VI بنظام تشغيل Android 14، على أن يدعم تحديث النظام حتى 3 سنوات، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يأتي الهاتف بمعايير IP68، مع مدخل للسماعات، وفتحة للتخزين الخارجي microSD.

أيضاً من المقرر أن يتوفر Xperia 10 VI بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأبيض، والأزرق وأيضاً اللون الأسود، على أن يتوفر في منتصف شهر يونيو بسعر 339 يورو.

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