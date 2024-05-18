بأعلى من المعدلات الطبيعية .. موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية على كافة الأنحاء.

وقالت، "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الموجة الحارة تستمر لمدة أسبوع، وقد تزيد عن الأسبوع، موضحًة أن الموجة الحالية هي موجة حارة طويلة بأعلى من المعدلات الطبيعية.

ونصحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، وتناول السوائل بكثرة، وارتداء غطاء فوق الرأس، نافية عودة الأجواء الباردة مرة أخرى ليلا، مرددة: "فترات الليل ستختفي منها البرودة، ونظرا لكوننا في النصف الثاني من فصل الربيع، وبالتالي نستطيع أن نودع شعور البرودة تماما".