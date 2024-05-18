تكنولوجيا: رصد ساعة Galaxy Watch7 الذكية في منصة FCC مع Galaxy Watch FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج للأسواق قريباً جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد رصدت بالفعل ساعة Galaxy Watch7 الذكية في منصة FCC مع Galaxy Watch FE.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة من الساعات الذكية في الحدث المقرر عقده في شهر يوليو.

وتشير التوقعات إلى أن الجيل القادم من ساعات سامسونج سيتضمن الإصدار الرئيسي، مع إصدار Classic إلى جانب ساعة Pro، كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق ساعة Galaxy Watch FE.

ولقد رصدت بالفعل ساعات سامسونج المرتقبة في منصة FCC إستعداداً للإعلان المرتقب، حيث ظهرت الساعات بنماذج رقم SM-L300، وSM-L305، وSM-L310، وSM-L315، وأيضاً ساعة SM-R861.

وتشير التوقعات إلى أن النماذج المميزة بأرقام L300 وL310 ستدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، كما يأتي الإصدار الرئيسي Watch7 باثنان من الأحجام L305 وL315 على أن تدعم هذه الإصدارات الإتصال الخلوي LTE.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن نموذج SM-R861 يعود لساعة Galaxy Watch FE المرتقبة من سامسونج، حيث يحاكي هذا النموذج ساعة Galaxy Watch4 التي سجلت برقم SM-R860، لذا تشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن سامسونج ستقدم الساعة الذكية بعنوان Galaxy Watch4 للعام 2024.

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