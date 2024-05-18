تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق هاتف iPhone 17 Slim بمستوى تسعير يتخطى إصدار Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط عملاق التكنولوجيا ابل لإجراء تغيير في سلسلة iPhone 17 العام المقبل، حيث تتوقف ابل عن إطلاق إصدار Plus بينما تطور إصدار جديد بعنوان iPhone 17 Slim، وفي السطور القادمة نسلط الضوء على ملامح تصميم هذا الإصدار.

لن تستبدل ابل هاتف Plus بإصدار iPhone 17 Slim، حيث لن يأتي الأخير بنفس مستوى التسعير أو المواصفات المتوقعة لإصدار Plus، أي على عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن إصدار Slim سيختلف فقط بتصميم نحيف.

ولقد أوضحت أحدث التقارير أن هاتف iPhone 17 Slim سيكون أعلى إصدار في سلسلة iPhone 17، أي أن إصدار Slim سيأتي بمواصفات تتخطى إصدار Max.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل تتجه إلى التركيز على التصميم النحيف بشكل رئيسي في هذا الإصدار، ولقد كان جهاز iPad Pro بحجم 13 إنش أنحف أجهزة ابل حتى الآن، إلا أن ابل تتجه لتطوير هاتف أيفون بتصميم فائق النحافة ومستوى تسعير أعلى من إصدار Max.

ولقد أكدت بعض المصادر على أن هاتف iPhone 17 Slim سينطلق في 2025 بمستوى أعلى في لغة التصميم مقارنة بهاتف iPhone X.

كما تشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم هاتف iPhone 17 Slim بتصميم من الألومنيوم، على أن يكون نحيف بشكل ملحوظ مقارنة بأي من هواتف الأيفون التي قدمت حتى الآن.

يذكر أن مصدر التسريبات يؤكد على أن ابل لم تصل إلى قرار حول التصميم النهائي لهذا الإصدار، إلا أن الشركة تعمل على دراسة عدد من الإختيارات في التصميم في الوقت الراهن.

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