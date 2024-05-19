شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع تكلفة إنتاج الهواتف الذكية بسبب رقاقة Snapdragon 8 Gen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة كوالكوم لانتقال كبير مع معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادم، والذي من المقرر أن يتم الكشف عنه رسميًا في أكتوبر، ستحتوي شركة SoC الجديدة على تصميمات داخلية لوحدة المعالجة المركزية مع أنوية Oryon مخصصة. ومع ذلك، فإن التحول نحو الاستقلال قد يأتي على حساب شركات تصنيع الهواتف الذكية.

على غرار شرائح M-series من ابل٦، يُشاع أن Snapdragon 8 Gen 4 يستخدم عملية TSMC المتقدمة 3 نانومتر (N3E)، كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي ستستفيد فيها شركة كوالكوم من تقنية 3nm في شرائحها SoC، وعلى الرغم من أن ذلك من شأنه أن يوفر أداء وكفاءة محسنين، إلا أنه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفقًا لمحطة الدردشة الرقمية Weibo Tipster التي كشفت مؤخرًا أن سعر الرقاقة Snapdragon 8 Gen 4 قد ارتفع، مما سيؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية لـ SoC.

لن يكون هذا الارتفاع في الأسعار مفاجئًا تمامًا، حيث كانت شركة كوالكوم قد ألمحت سابقًا إلى نقطة سعر أعلى لـ Snapdragon 8 Gen 4 بسبب اعتماد نوى Oryon.

قد يكون لهذا الارتفاع في الأسعار تأثير الدومينو على سوق الهواتف الذكية، ومع وجود شريحة أكثر تكلفة، قد يتعين على صانعي الهواتف أن يدرسوا بعناية التكوينات العامة لأجهزتهم للحفاظ على الأسعار التنافسية.

على سبيل المثال، كان هاتف Redmi K70 Pro العام الماضي، المدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، واحدًا من أكثر الهواتف الرائدة بأسعار معقولة، ومع ذلك فإن وجود Snapdragon 8 Gen 4 الأغلى ثمناً، فإن تحقيق نقطة سعر مماثلة لخليفته قد يمثل تحديًا لشركات مثل Xiaomi.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى Snapdragon 8 Gen 3 لم يكن رخيصًا بالنسبة للمصنعين، إذ يقال إنه يكلف حوالي 200 دولار لكل وحدة، قد تؤدي الزيادة الإضافية في أسعار الجيل الرابع إلى وضع صانعي الهواتف في موقف صعب، مما يجبرهم على الاختيار بين التضحية بهوامش ربحهم أو احتمال زيادة السعر النهائي للمستهلكين.