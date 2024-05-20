شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أورجين تنجح في إرسال السائحين إلى حافة الفضاء مرة أخرى بعد توقف طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت شركة Blue Origin إلى ساحة السياحة الفضائية، ونجحت شركة رحلات الفضاء التابعة لجيف بيزوس في نقل ستة عملاء مدفوعين إلى حافة الفضاء والعودة هذا الصباح، لتكسر فترة توقفها التي دامت عامين تقريبًا عن المهام المأهولة.

وكانت هذه الرحلة السابعة لشركة Blue Origin وعلى متنها بشر، وانطلقت المهمة وهي رحلة قصيرة سريعة لعبور خط كارمان، أو حدود الفضاء، على ارتفاع حوالي 62 ميلًا فوق الأرض ، ومن موقع الإطلاق رقم واحد التابع للشركة في غرب تكساس بعد الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي بوقت قصير كان من بين الأشخاص الستة الموجودين داخل كبسولة طاقم نيو شيبرد إد دوايت البالغ من العمر 90 عامًا، وهو كابتن سابق بالقوات الجوية وكان أول مرشح لرائد فضاء أسود عندما تم اختياره لبرنامج التدريب في عام 1961، وقد خضع للتدريب لكنه لم يكن كذلك في النهاية.

وتم اختياره للانضمام إلى فريق رواد الفضاء التابع لناسا، ولم يصل إلى الفضاء حتى الآن، وكان على متن الطائرة أيضًا ماسون أنجل وسيلفان تشيرون وكينيث إل هيس وكارول شالر وجوبي ثوتاكورا، وقد تمكنوا لفترة وجيزة من فك أحزمة الأمان الخاصة بهم وتجربة انعدام الجاذبية.

وهبط الطاقم بسلام على الأرض بعد حوالي 10 دقائق من الإطلاق ، ولم يتم نشر إحدى مظلات الكبسولة الثلاث بشكل صحيح في رحلة العودة، لكن هذا لم يشكل أي مشاكل عند هبوطها بفضل التكرار في النظام الذي يفسر هذا النوع من المواقف بالضبط.

وكانت هذه أيضًا المهمة الخامسة والعشرون لصاروخ نيو شيبرد، وكانت آخر مرة طارت فيها طاقمًا في أغسطس 2022، لكنها عانت من عطل هيكلي في فوهة محركها في الشهر التالي أثناء إطلاق مهمة حمولة ولم تحلق مرة أخرى على الإطلاق حتى ديسمبر 2023، وعادت إلى الطيران بعد ذلك بمهمة حمولة أخرى، مما يجعل الإطلاق اليوم هو الأول من نوعه مع ركاب بشريين منذ عامين تقريبًا.