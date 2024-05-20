تكنولوجيا: تسريب يكشف عن الوان هواتف Pixel 9 و 9 Pro و 9 Pro XL و 9 Pro Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - غالبًا ما تتسرب الأسماء الرمزية الملونة لأجهزة جوجل القادمة قبل وقت طويل من الإعلانات الرسمية أو الصور الحية.

ومع ذلك، يمكننا الآن إلقاء نظرة على ألوان Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold.فقد تمت مشاركة الأسماء الرمزية للألوان، والتي قد لا يتم إطلاقها أو تغييرها جميعًا قبل ذلك الحين.

Pixel 9

Porcelain

Peony

Jade

Obsidian

Pixel Pro 9 و 9 Pro XL

Obsidian

Porcelain

Hazel

Rose

Pixel 9 Pro Fold

Obsidian

Porcelain

Obsidian

يعتبر Obsidian لون أسود واضح كما يتضح من الصور التي تسربت. هناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار وهو كيف ستلعب اللمسات النهائية اللامعة (Pixel 9) وغير اللامعة (Pixel 9 Pro) دورًا على اللوحة الخلفية.

ويعد Porcelain هو القاسم المشترك الآخر بين هذه الهواتف الأربعة. على Pixel 8a (كما هو موضح أعلاه)، ينحرف كثيرًا نحو اللون البيج بدلاً من اللون الأبيض الصارخ.

وفيما يتعلق بالألوان الفريدة، لدينا Jade على Pixel 9. في العام الماضي، انتهى الأمر بـ Jade إلى أن يكون لونه عسلي داكن على Pixel 8 والذي يمكن الخلط بينه وبين اللون الرمادي. لقد كان أغمق من 7 Pro. سيكون Peony بمثابة تكرار آخر يُترجم إلى Rose عند الإطلاق.

وفي سلسلة Pixel 9 Pro، لدينا Hazel و Rose. هذه هي على وجه الخصوص ألوان الإطلاق النهائية للهاتف الصغير في العام الماضي.

ومع ذلك، إذا كانت مجرد أسماء رمزية اليوم، فهذا يشير إلى أن اللون/الاسم سيكون مختلفًا عند الإطلاق.

سيكون كلاهما أكثر كتمًا قليلاً من Mint و Bay الموجودين في 8 Pro اليوم، مع أمل جوجل ألا تقلل من الحيوية التي ساعدت يبرز هاتف Pixel 8 Pro الأزرق.

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