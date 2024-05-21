شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Slack يستخدم البيانات لتدريب نماذج التعلم الآلي الخاصة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل Slack على تدريب نماذج التعلم الآلي على رسائل المستخدم والملفات والمحتويات الأخرى دون إذن صريح، وتم إلغاء الاشتراك في التدريب، ما يعني أنه سيتم الاستيلاء على بياناتك الخاصة بشكل افتراضى.

والأكثر من ذلك أنه سيتعين عليك أن تطلب من مسئول Slack في مؤسستك (الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك) إرسال بريد إلكتروني إلى الشركة لمطالبتها بالتوقف، (لا يمكنك القيام بذلك بنفسك) مرحبًا بك في الجانب المظلم من الاندفاع الذهبي لبيانات تدريب الذكاء الاصطناعي الجديدة.

واكتشف كوري كوين، المدير التنفيذي في DuckBill Group، هذه السياسة في دعاية مغالى فيها في مبادئ خصوصية Slack ونشر عنها على موقع X ويقول لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي تحلل أنظمتنا بيانات العميل (مثل الرسائل والمحتوى والملفات) المقدمة إلى Slack بالإضافة إلى المعلومات الأخرى (بما في ذلك معلومات الاستخدام) كما هو محدد في سياسة الخصوصية الخاصة بنا و في اتفاقية العميل الخاصة بك."

وردًا على المخاوف بشأن هذه الممارسة، نشرت سلاك منشورًا على مدونة لتوضيح كيفية استخدام بيانات عملائها، ووفقًا للشركة، لا يتم استخدام بيانات العملاء لتدريب أي من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بـ Slack ، والتي تعتمد على LLMs من طرف ثالث ولكن يتم تغذيتها لنماذج التعلم الآلي الخاصة بها للمنتجات "مثل توصيات القنوات والرموز التعبيرية ونتائج البحث".

وبالنسبة لهذه التطبيقات، يقول المنشور: "تستخدم نماذج ML التقليدية من Slack بيانات مجمعة وغير محددة ولا تصل إلى محتوى الرسائل في الرسائل المباشرة أو القنوات الخاصة أو القنوات العامة، و قد تتضمن هذه البيانات أشياء مثل الطوابع الزمنية للرسائل وعدد التفاعلات بين المستخدمين.

وكرر متحدث باسم Salesforce ذلك في بيان لموقع Engadget، قائلًا أيضًا: "نحن لا نبني أو ندرب هذه النماذج بطريقة تمكنهم من تعلم بيانات العملاء أو حفظها أو القدرة على إعادة إنتاجها

وتتطلب عملية إلغاء الاشتراك منك القيام بكل العمل لحماية بياناتك، ووفقًا لإشعار الخصوصية، "لإلغاء الاشتراك، يرجى مطالبة مالكي مؤسستك أو مساحة العمل أو المالك الأساسي بالاتصال بفريق تجربة العملاء لدينا على ردود الفعل سلاك دوت كوم باستخدام عنوان URL الخاص بمساحة العمل/المؤسسة وسطر الموضوع "طلب إلغاء الاشتراك في نموذج Slack Global" ، وسنقوم بمعالجة طلبك والرد بمجرد اكتمال إلغاء الاشتراك.

وردت الشركة على رسالة Quinn على X: “للتوضيح، لدى Slack نماذج للتعلم الآلي على مستوى النظام الأساسي لأشياء مثل توصيات القنوات والرموز التعبيرية ونتائج البحث. ويمكن للعملاء استبعاد بياناتهم من المساعدة في تدريب نماذج تعلم الآلة.

ومن غير الواضح منذ متى قامت الشركة المملوكة لشركة Salesforce بتسلل المعلومات إلى شروطها، من المضلل القول بأن العملاء يمكنهم إلغاء الاشتراك عندما لا يشمل مصطلح "العملاء" الموظفين العاملين داخل المؤسسة، ويجب عليهم أن يطلبوا من الشخص الذي يتولى الوصول إلى Slack في أعمالهم أن يفعل ذلك .