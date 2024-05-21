شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف كشف تلسكوب هابل الصورة الساحرة الجديدة عن بريق نجم؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير سبيس أنه على الرغم من أننا نعلم أن الشمس هي مصدر غير متغير، حتى يمكن التنبؤ به للضوء في سمائنا، إلا أن نسختها الفتية منذ حوالي 4.6 مليار سنة كانت نشطة للغاية.

وخلال تلك السنوات التكوينية، كان نجمنا يقذف توهجات شمسية كل أسبوع أو نحو ذلك، على الرغم من سطوعه بمقدار الثلث فقط عما هو عليه الآن.



هابل

ويشتبه العلماء أيضًا في أنه على الرغم من أن الشمس المبكرة أظهرت مكانة خافتة، إلا أنها أبقت الأرض الناشئة آنذاك دافئة بما يكفي لظهور الحياة . ثم، عندما بدأت الشمس في حرق الهيدروجين وتحويله إلى هيليوم من خلال الاندماج النووي، أصبحت أكثر سخونة وأكثر سطوعًا على مدى ملايين السنين، وتطورت إلى النجم الهادئ والرائع إلى حد كبير الذي نعرفه اليوم.

ولا يمكننا العودة بالزمن إلى الوراء لنشهد هذه الأحداث التحويلية بالطبع، ولكن بفضل تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ، أصبح لدينا الآن لمحة عن نجوم شابة مشابهة شبيهة بالشمس تظهر في أماكن أخرى من الكون.

وأحد هذه المواضيع هو HP Tau، وهو نجم رضيع يظهر في قمة ثلاثية من النجوم المتلألئة في أحدث صورة التقطها هابل،و تتلألأ هذه النجوم من داخل تجويف مجوف في سحابة متصاعدة من الغاز والغبار، والتي تضيء بحد ذاتها باللون الأزرق الهادئ من خلال عكس ضوء النجوم في دواماتها السميكة، مثلما يضيء ضوء الشارع الضباب المحيط بها.

ويبلغ عمر HP Tau 10 ملايين سنة فقط، وهو الأصغر بين إخوته، ويقع على بعد 550 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض في كوكبة الثور، ولم يبدأ بعد عملية الاندماج النووي التي سيعتمد عليها قريبًا في طاقته وضوءه، ويقول العلماء إن النجم، المغطى حاليًا بسحب كثيفة من الغاز والغبار التي ولد فيها، في طريقه ليصبح نجمًا مثل ذلك الذي نراه كل يوم بأعيننا، و سوف تبدو في النهاية مثل الشمس.

ويتقلب سطوع HP Tau بمرور الوقت، بشكل دوري وعشوائي، وهو أمر غريب يعتقد العلماء أنه بسبب الطبيعة الفوضوية للنجم الشاب، ويمكن أن تُعزى التغييرات العشوائية في سطوع HP Tau إلى سقوط المواد المحيطة بالنجم وبالتالي التهامها من خلال مؤثراته، بالإضافة إلى التوهجات التي تندلع على سطح النجم، ويقول العلماء إن التغيرات الدورية قد تكون ناجمة عن البقع الشمسية التي تؤثر على النجم والتي تدور داخل وخارج نطاق رؤيتنا.

ولأن شمسنا ستعيش بعدنا، يهتم علماء الفلك بدراسة النجوم الشبيهة بالشمس في أماكن أخرى من الكون والتي تكون في مراحل مختلفة من دورات حياتها، والتي يمكنهم من خلالها فك رموز الماضي والارتباط بالحاضر واستخلاص استنتاجات حول مستقبل الشمس.