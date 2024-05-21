شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر جيفري هينتون، الذي يعتبر أحد عرابي الذكاء الاصطناعي، من تأثير التكنولوجيا منذ العام الماضي، والآن تحدث هينتون مرة أخرى عن مخاوفه المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أثناء حديثه مع بي بي سي، قال هينتون إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسلب الوظائف البشرية الدنيوية، وهذا ما يجعله قلقًا للغاية، وأضاف أيضًا أن التكنولوجيا الناشئة ستساهم بالفعل في الإنتاجية وتوليد الثروة، لكن هذه الثروة لن تقع إلا في أيدي الأغنياء، بمعنى آخر، حتى لو كان الذكاء الاصطناعي يفيد العالم ويولد الثروة، فإنه سيكون في أيدي الأغنياء فقط، وليس الأشخاص الذين فقدت وظائفهم وسيكون ذلك سيئًا للغاية بالنسبة للمجتمع، وفقاً لموقع indiatoday.

يُعرف هينتون بأنه أحد الآباء الروحيين للذكاء الاصطناعي، وعمل في جوجل لأكثر من عقد من الزمان ولعب دورًا حيويًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، قام مع اثنين من طلابه بإنشاء شبكة عصبية كانت بمثابة أساس لروبوتات الدردشة ChatGPT وBing و Bard ومع ذلك، سرعان ما أدرك هينتون مخاطر اختراعه وترك وظيفته في جوجل لتحذير العالم من مخاطر التكنولوجيا الناشئة.

في أكتوبر من العام الماضي، خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس نيوز، تحدث هينتون عن إمكانية تلاعب الذكاء الاصطناعي بالبشر، لقد قال أنه قد يكون لدينا "أشياء" أكثر ذكاءً منا للمرة الأولى على الإطلاق.