شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 17.5.1 يعمل على إصلاح خطأ ظهور الصور المحذوفة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديثًا لنظامى التشغيل iOS (وiPadOS) لمعالجة خطأ غريب ظهر في الأسبوع الماضي، حيث إنه عندما صدر iOS 17.5، لاحظ بعض المستخدمين أن الصور التي حذفوها عادت إلى الظهور في مكتبة الصور الخاصة بهم، والآن يعد iOS 17.5.1 بإصلاح ذلك.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإن التحديث "يعالج مشكلة نادرة حيث يمكن أن تظهر الصور التي تعرضت للتلف في قاعدة البيانات مرة أخرى في مكتبة الصور حتى لو تم حذفها".

كما لاحظت MacRumors، كان بعض المستخدمين على Reddit يشاهدون الصور التي تم حذفها ليس منذ أسابيع فقط ولكن منذ أشهر وسنوات تعود إلى أجهزتهم.

وأفاد أحد الأشخاص أنه رأى صورًا تعود إلى عام 2010 تظهر في مكتبته كما لو أنها تم التقاطها حديثًا.

ولم تقدم شركة أبل مزيدًا من التفاصيل إلى جانب ما هو موجود في ملاحظات إصدار iOS 17.5.1، حول سبب حدوث الخطأ من الأساس.